Diakon og sexolog: – Et samliv endrer seg det øyeblikket man går fra å være to til tre

Hva skjer egentlig med samlivet når man får sitt første barn?

Ganske mye, skal vi tro diakon, sexolog og familieterapeut Ragnhild Nødtveidt.

– Et samliv endrer seg det øyeblikket man går fra å være to til tre. Man må kanskje tenke litt annerledes rundt det å være et par. Man har forstyrrelser i forbindelse med nattevåk, man får ikke tid til kommunisere, og man klarer kanskje ikke å se hverandres behov på samme måte, forteller hun.

Når hverdagen endrer seg så drastisk, er det viktig å sette av tid til hverandre, mener Nødtveidt.

Ragnhild Nødtveidt er diakon, sexolog, familieterapeut og sykepleier. Fremover skal hun holde samlivskurs for førstegangsforeldre. (Den Norske Kirke)

– Man kan kjenne at ting ikke går så lett som man skulle håpe. Det blir masse våkenetter, kanskje kolikk. Når nattesøvnen forstyrres grunnet våkenetter kan vi mennesker bli lettere irritert og kommunikasjonen med hverandre kan bære preg av å ikke ha overskudd.

[ Jan-Erik Fjell bytter bestialske drap med overmodig olabil-satsing ]

Holder kurs for nye foreldre

Kurset “Godt samliv” er et resultat av at førstegangsforeldre ble et satsningsområde tidlig på 2000-tallet. Det er Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet (BUFDIR) som er ansvarlig for kursets innhold, og det er kommunene rundt om i Norge som gjennomfører det.

I høst arrangeres kurset av Den norske kirke i Fredrikstad og kommunen. Nødtveidt, som er diakon i Den norske kirke, synes det er på tide å løfte frem førstegangsforeldrene igjen.

– Det er mange år siden det har vært fokus på førstegangsforeldre, så det har vært etterspurt. Vi som kirke er opptatt av å følge med på det som skjer, og hva som er satsingsområder, for å være den folkekirken vi sier vi er. Vi må møte behovet, sier hun.

Dersom man har blitt foreldre for første gang, kan man sitte med mange spørsmål, forklarer Nødtveidt.

– Det ligger en del forventninger der. Amme så og så lenge? Når skal barnet på eget rom? Hva er riktig søvnmønster? Det ligger forventninger og regler på hvordan det skal være å bli førstegangsforeldre. For noen kan det være veldig inngripende, i større grad enn hos andre.

På kurset kan de nye foreldrene lære om overgangen fra par til familie, hvordan å holde kommunikasjonen dem i mellom gående, og hvordan man kan møte konflikter som oppstår. Kursene holdes på Emblas hus på Kråkerøy, med oppstart lørdag 30. oktober. Mer informasjon kan du finne på kirkens hjemmeside.

[ TV-aksjonen får drahjelp av Fredrikstad-ambassadører ]