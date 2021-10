Kråkerøybrua gjenåpnes en uke tidligere enn planlagt

– Vi vet at den stengte brua over til Kråkerøy har medført ulemper for trafikantene. Arbeidet har vært av en slik art at det var helt nødvendig å stenge for all ferdsel, også for gående og syklende. Derfor er det ekstra hyggelig å kunne melde at brua nå igjen åpnes. Takk for tålmodigheten, sier prosjektleder Tore Veum i en pressemelding fra Viken fylkeskommune.

Der opplyses det at Kråkerøybrua – som har vært stengt for all trafikk siden 23. august – gjenåpnes for bilister, syklister og gående fra kvelden lørdag 16. oktober.

Dette er fikset

I løpet av de siste åtte ukene har det blant annet blitt skiftet asfalt og membran i kjørebanen på den over 60 år gamle brua. I tillegg har det blitt fjernet stålklosser på bruklaffene, skiftet overflatebehandling og lagt antisklibelegg på fortauene.

Disse reparasjonsarbeidene skulle opprinnelig pågått til og med 22. oktober, men er altså ferdig en uke før tida.

– Været har vært godt, arbeidene har i hovedsak gått som planlagt, og dermed kan brua åpnes for trafikk i begge retninger, heter det i pressemeldingen.

Det opplyses samtidig at bruklaffene ikke kan åpnes for båttrafikk riktig enda, fordi de må testes før de kan styres fra Veitrafikksentralen (VTS). Dette vil skje i løpet av uke 43.

Kjøkøysund bru før reparasjonsarbeidene høsten 2021. (Vibeke Larsen/Viken fylkeskommune)

Enda raskere over Kjøkøysund

Fredag åpnet også Kjøkøysund bru for normal ferdsel igjen, etter redusert fremkommelighet på grunn av sårt tiltrengt vedlikehold siden samme dato som Kråkerøybrua ble stengt. Her har man imidlertid klart å kutte reparasjonsarbeidene med ytterligere en uke, da den egentlig ikke skulle åpnet igjen før 29. oktober

– I den åtte uker lange anleggsperioden har vi lagt nytt, tynt slitelag i høyfast betong og reparert skader, innenfor oppsatt budsjett. Vi vil takke naboer og trafikanter for tålmodigheten både når det gjelder støy og ulemper med at Kråkerøybrua har vært helt stengt, og Kjøkøysundbrua bare har hatt ett kjørefelt åpent og har vært stengt for kjøretøy over 32 tonn, sier prosjektleder Arne Rino Begli.

Viken fylkeskommune minner samtidig om at kjøretøy over 32 tonn må kjøre sentrisk og alene over denne brua, på samme måte som tidligere.

