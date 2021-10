Samferdselsminister Nygård: Jeg har møtt meg selv i svingdøra

– Jeg har vært en av de som har vært utålmodig, og jeg må si at jeg møtte meg selv i svingdøra her nede, sa den ferske samferdselsministeren Jon-Ivar Nygård (Ap) da han tok over departementet fra Knut Arild Hareide (KrF).

Hareide ønsket den tidligere Fredrikstad-ordføreren lykke til i jobben, og ga ham et nøkkelkort hvor det sto «1220» – som er antallet milliarder Nygård har å rå over i Nasjonal transportplan.

– Jeg vet at du har et brennende engasjement for denne sektoren, og det tror jeg er den viktigste egenskapen i den jobben du går inn i, sa Hareide.

Nygård takket Hareide for innsatsen han har gjort, både som samferdselsminister og politiker, og kalte ham «modig og uredd».

– Jeg skjønner jo at dette er et stort felt med mange forventninger, og at det ligger mange prosjekter som allerede er i gang, og prosjekter som skal gjennomføres, på bordet, sa Nygård.

