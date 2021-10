Forsøkte å smugle nesten 20.000 sigaretter og 120 liter øl

Det var på kveldstid fredag 8. oktober den polskregistrerte varebilen kom inn i landet via E6 ved Svinesund. Sjåføren, en polsk mann i 40-årene, hadde kjørt inn på rød sone ved tollstasjonen og deklarert varene han hadde med seg over grensa, men ble likevel bedt om å stoppe for en nærmere sjekk av lasten.

– Bilen ble skannet, og operatøren kunne da raskt se at det var avvik i lasterommet, nærmere bestemt noe som så ut som flasker og sigaretter, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Varebilen ble derfor tatt med videre inn i garasjen, der sjåføren ble bedt om å tømme den for det han hadde med seg av såkalte høyt beskattede varer – det vil si tobakk og alkohol.

Han gjorde som han fikk beskjed om, og en opptelling av det som ble lastet av viste at bilen var fylt med 18.600 sigaretter, 4.600 heets-sigaretter (forbrenningsfrie sigaretter, journ.anm.),120 liter øl, én liter sprit og 320 gram rulletobakk. Dette utgjør et forsøk på å unndra rundt 75.000 kroner i avgifter.

– Han forklarte videre at alt dette var hans eget, og noe særlig mer enn det hadde han ikke å si, utdyper Grandahl.

De ulovlige varene ble beslaglagt, og sjåføren ble anmeldt og overlevert til politiet. Han kan trolig forvente en bot for smuglingsforsøket i ettertid.

– Dette var et ganske pent beslag. Vi merker også at det begynner å bli mer trafikk over grensa nå, og at det begynner å normalisere seg, avslutter Grandahl.

