Influensasesongen er i gang: – Ekstra viktig å takke ja til vaksinen

– Vi hadde lite influensa i fjor. Det kan ha påvirket immuniteten i befolkningen og gjort oss mer sårbare. Derfor er det ekstra viktig å takke ja til vaksinen. Det gjelder både de som er i risikogruppene og alle som arbeider i helsetjenestene.

Det sier Jetmund Ringstad, avdelingssjef i infeksjonsmedisinsk avdeling ved Sykehuset Østfold, i et infoskriv på sykehusets hjemmeside.

Flere luftveisinfeksjoner

Tidligere i år kom en risikovurdering fra Folkehelseinstituttet. Der meldte de at Norge bør forberede seg på kraftigere utbrudd av luftveisinfeksjoner som influensa, RS-virusinfeksjon og kikhoste denne vinteren.

Det er i lys av denne risikovurderingen at avdelingssjef Ringstad nå oppfordrer folk til å ta influensavaksinen dersom de blir tilbudt den. Koronavaksinen har nemlig ingen effekt.

– Koronavaksinen virker mot korona, men ikke mot influensa. Influensavaksinen virker mot influensa, men ikke mot korona. Korona og influensa er fra to helt ulike virusfamilier. Det de har felles er at de kan infisere oss mennesker, sier Ringstad.

Håper helsepersonell vaksinerer seg

Avdelingssjefen tror det fortsatt vil være behov for koronatesting utover høsten og vinteren, ettersom de ulike virusenes symptomer er like.

– Både korona og influensa kan gi feber og muskelsmerter. Men ved influensa har man gjerne tørrhoste i tillegg, mens koronaviruset ofte gir tungpusthet, sier han.

Nasjonalt håper helsemyndighetene at influensavaksinasjonsprogrammet får en dekning på 75 prosent i alle målgrupper.

– Jeg mener at alle som arbeider i sykehuset og i andre helseinstitusjoner og som tåler vaksinen, bør ta den. Influensasesongen kan bli en belastning for helsetjenestene i vinter, og da er det viktig at så mange medarbeidere som mulig, holder seg friske, sier Ringstad.

De som oppfordres til å vaksinere seg, er aller over 65 år, barn og voksne med kroniske sykdommer, gravide etter 12. svangerskapsuke og helsepersonell.

