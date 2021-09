Slippen bakeri fikk gjev arkitekturpris

Det melder Arkitektnytt.

I juryens begrunnelse står det at «Volumet og kledning er vakkert, detaljene er praktiske og robuste og passer i et havnemiljø. Ikke minst er det fint å se rester av slippen mellom husene og at det utenfor inngangsdørene er en enkel liten plass uten utemøbler til allsidig bruk».

Valget falt derfor på Slippen bakeri, og ifølge Arkitektnytt er en av de mest tungtveiende grunnene at det har blitt satset på produksjonslokaler, som juryen mener er viktig for samfunnsutviklingen:

«Produksjonslokaler i byene våre blir det også stadig mindre av. De presses ut av byen mye på grunn av at verdifulle tomter gjerne reguleres og utvikles til bolig».

Fornøyde arkitekter

Markus Linge, daglig leder i Stenseth Grimsrud arkitekter, har vært hovedansvarlig for prosjektet. Han kan bekrefte at det ble litt ekstra jubel på kontoret da nyheten om prisen kom fredag forrige uke.

– Det er veldig hyggelig å få en sånn pris. Vi ser på det som en anerkjennelse, faglig begrunnet og delt ut av det som er kolleger på mange måter. Den henger høyt, og vi er veldig glade for at vi fikk den, sier han til Dagsavisen Demokraten.

Det er den første Arnebergprisen arkitektene i Stenseth Grimsrud mottar, og det gjør det hele ekstra stas, forteller han. Linge sier også at det Knut Syversen og FM Eiendom som har muliggjort det hele.

– Vi har hatt en arbeidsgiver som er opptatt av å bevare en karakteristisk del av sentrum, og som har hatt en litt annen tidshorisont enn mange andre utbyggere, sier han, og fortsetter:

– Mange oppfatter nok dette som et kjærkomment pusterom i en by som utvikler seg mer og mer urbant, med høyere bebyggelse og hardere overflater. Dette prosjektet er del av et nærere, skal vi se menneskelig, miljø. Et sånt sted hvor man kan få senke skuldrene litt og puste ut. Det er fint å ha midt i en by.

---

Disse har tidligere vunnet Arnstein Arnebergprisen

2020: Mad, for Nygaardsplassen i Fredrikstad

2019: Griff Arkitektur, for Storgata 5 i Fredrikstad

2018: PLUS Arkitektur, for et boligkompleks i Fredrikstad

2017: Erik Møller Arkitekter, for Olavs Hall i Sarpsborg

2016: BAS arkitekter, for Remmen Studentboliger i Halden

2015: Kari Hasselgård Størdal, for ei hytte i Torsnes

2014: Griff Arkitektur, for Litteraturhuset i Fredrikstad

2013: Griff Arkitektur, for Villa Perlemorveien i Fredrikstad

2012: Hille Melbye arkitekter, for Infotjenester i Sarpsborg

2012: aarts architects, for Inspiria Science center i Sarpsborg

2011: Saunders architecture AS, for Solbergtårnet rasteplass i Sarpsborg

2010: hlm arkitektur AS i samarbeid med Erik Møller Arkitekter, for Halden fengsel

2009: Ola Roald arkitektkontor, for Cicignon skole i Fredrikstad

2008: Griff Arkitektur, for Nye Fredrikstad stadion

---