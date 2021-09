Kronprinsparet avsluttet Viken-tur med strandrydding i Fredrikstad

Torsdag hjalp kronprinsparet til med strandrydding i Gansrødbukta (Øra naturreservat) i Fredrikstad. Det var avslutningen på en tredagerstur i Viken, der også Indre Østfold, Våler og Moss ble besøkt.

Før strandryddingen fant sted torsdag hadde de allerede fått en omvisning i Gamlebyen i Fredrikstad, tatt byfergen og besøkt Cafe Hanco.

Senest i sommer var kronprinsparet også på Fredrikstad-besøk:

Epler fra Skaugum

Kronprinsparets fylkesreise startet i Indre Østfold tirsdag. Her fikk de høre mer om Krigsskueplassen og gikk første del av flyktningruta – i fotsporene til de som flyktet over grensen til Sverige under andre verdenskrig.

Besøket i Indre Østfold ble avsluttet med et besøk til Askim Frukt- og Bærpresseri. Her hadde kronprins Haakon med seg en kasse med epler fra Skaugum som skal bli omgjort til eplemost.

Onsdag var det Våler og Moss som fikk kongelig besøk. Ved Bergtunet i Våler plantet kronprinsen et tre som har fått navnet «Kronprinsens lind». Også Idrettsbanen ble besøkt, der blant annet dart-fotball og zumbadans sto på programmet, før reisen gikk videre til Moss. Her fikk Skoggata omsorgsbolig og Galleri F15 i Moss besøk.

– Svært spesiell tid

Kronprinsparet ga uttrykk for at de var glade for å kunne samles med folket etter en svært spesiell koronaperiode.

– Vi har vært gjennom en veldig spesiell tid, så det er ekstra gøy at vi kan samles sånn som dette nå og være så mange mennesker sammen, sa kronprinsen da fylkesturen ble innledet tirsdag.

