Ti hypotetiske med Malin Krå Simonsen (Ap)

Du tar over som leder for oppvekstutvalget i Fredrikstad, men når du kommer på jobb oppdager du at du har fått fullstendig frie tøyler. Hva ville du gjort?

– Da hadde jeg invitert alle elevene i Fredrikstad til et møte og sagt: hva skal vi gjøre?

TV3 ringer og sier at Jon-Ivar Nygård har meldt deg på Robinson-ekspedisjonen. Du drar i morgen, og får ta med deg én personlig eiendel. Hva tar du med deg?

– Da måtte det blitt noe alle hadde hatt nytte av. En leatherman kanskje, eller grillkrydder.

Du våkner opp til en zombie-apokalypse. Barrikaderer du deg, eller legger du ut på en strabasiøs reise med et knippe venner?

– Definitivt sistnevnte. Jeg har sett altfor mye film til å ikke være motivert for en sånn type reise.

Det er duket for fest, og du får ansvar for Spotify-lista. Hvilke tre artister sørger du for at er med?

– Gjengangere er Billie Eilish, Queen og Broiler. På min festliste er det alltid stor variasjon av artister – alt etter stemning og humør, så her var det vanskelig å velge bare tre artister.

Eivind Hellstrøm vil inngå et samarbeid med deg fordi han har hørt at du lager verdens beste matrett. Hvilken rett ville det vært?

– Det ville uten tvil vært en spicy mango/chili-gryte med kylling, ris, koriander og naanbrød.

Hvem hadde du valgt å slåss mot: én and på størrelse med en hest, eller ti hester på størrelse med en and?

– Ikke fan av fugler, så måtte blitt ti hester på størrelse med en and.

Sushi, vin, pizza og kaffe. En av dem får du aldri smake igjen. Hvilken må gå?

– Oi. Sushi, tror jeg.

Gerhardsen eller Brundtland som besteforelder?

– Nå har jeg allerede fantastiske besteforeldre, men skulle jeg hatt én til ville jeg valgt Gerhardsen. Han døde jo før jeg ble født, så det hadde vært spennende å høre mer om hans politiske perspektiv på hvordan Norge i etterkrigstiden gikk fra å være en temmelig svak og fattig nasjon til en velstående, industrialisert stat.

Stoltenberg eller Støre som toastmaster i bryllupet ditt?

– Her må jeg nesten foreslå en kombinasjon; de hadde garantert utgjort en utmerket toastmaster-duo sammen!

Biden eller Sanders som president?

– Jeg synes Sanders løftet fram tanker og gode ideer om hvordan møte samfunnsutviklingen i USA. Det viktigste for meg var at Trump ikke ble gjenvalgt, så jeg er godt fornøyd med at Biden endte med å bli USAs nye president.