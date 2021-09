Uvanlig mange småbarn vil trolig få luftveisinfeksjoner framover

– Vi er forberedt på at det kan bli stor pågang av pasienter med ulike luftveisvirus, sier overlege Per Kristian Knudsen ved Oslo universitetssykehus til NRK.

Det samme gjelder ved Akershus universitetssykehus, bekrefter direktør ved barne- og ungdomsklinikken, Kirsten Haugland.

Folkehelseinstituttet venter at flere barn enn vanlig kommer til å bli syke av luftveisinfeksjoner som ikke skyldes korona, i høst og vinter. Det strenge smittevernregimet har ført til at de aller minste i mindre grad enn vanlig er blitt eksponert for vanlige virus og har knapt vært borti selv vanlige forkjølelsesvirus.

Blir neppe sykere

– I en del land har det vært ganske store utbrudd nå med RS-virus, som kan gi alvorlig luftveissykdom hos de minste barna, sier lege Trine Hessevik Paulsen i FHI.

Hun sier at det samtidig er viktig at småbarn treffer noen av disse virusene, slik at de begynner å få en beskyttelse mot de ulike luftveissykdommene. Selv om flere barn ventelig blir syke, er det ikke grunn til å frykte at de blir sykere enn normalt ved luftveisinfeksjon, ifølge Paulsen.

Kan bli utsettelser

Folkehelseinstituttet tror også at vi er mer utsatt for influensa denne sesongen.

– Norske sykehus forbereder seg hvert år på at det kan bli tøft i januar og februar, men det kan bli tøft denne høsten også, sier assisterende helsedirektør Espen Rostrup Nakstad til NRK.

– Alle pasienter ved norske sykehus blir tatt godt vare på, men det kan bli et spørsmål om andre ting må utsettes for å få denne kabalen til å gå opp, sier han.

