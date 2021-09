Gratis høstferieaktiviteter i Fredrikstad

I høstferien blir det igjen morsomme aktiviteter og gøyale kurs med fokus på å lære nye ting, oppleve mestring, bli kjent med andre – og ha det gøy, skriver Fredrikstad kommune i en pressemelding. Alle aktivitetene og kursene er gratis og åpent for alle barn og unge i Fredrikstad som går ut av 1.–10. trinn i år.

Høstferieaktivitetene foregår i skolens høstferie – uke 40. Noen av høstferieaktivitetene går over flere dager, mens andre er dagstilbud. Det blir mange ulike aktiviteter å velge mellom, som teater turn, svømming, koding, gaming, korps, kor og mye mer. Høstferieaktivitetene skal gi barn og unge gode opplevelser og bidra til fornyet motivasjon for læring og deltakelse i idrett, kulturaktiviteter og sosiale fellesskap.

Blir raskt fullt

Fredrikstad kommune fikk i sommer tildelt midler fra Utdanningsdirektoratet i forbindelse med koronapandemien, slik at de kunne tilrettelegge et sommertilbud for elever i grunnskolen. Det er dette som nå videreføres til høstferieaktiviteter. I Fredrikstad skjer dette i form av at kommunen har inngått samarbeid med en rekke ulike aktører om å arrangere høstferieaktiviteter. Hver enkelt aktør er ansvarlig for planlegging, påmelding og gjennomføring av sitt tilbud.

Oversikt over alle aktivitetene, og påmelding, finner du på kommunens nettsider. Enkelte aktiviteter er allerede fullbooket, som gårdsferie og vannaktivitet med Kongstensvømmerne. Påmelding skjer til hver enkelt arrangør. Når du trykke på din valgte aktivitet i oversikten på nettsiden får du opp mer informasjon om tilbudet og hvordan du melder deg på.

