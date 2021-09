Smuglet over 300 liter sprit i tilhenger

Det var i 13.30-tida mandag, på selveste valgdagen, at en tollpatrulje fikk stanset en norskregistrert personbil med polskregistrert tilhenger som kom kjørende inn i Norge via fylkesvei 102 ved Berby i Halden – en av mange småveier i grensetraktene. Sjåføren, en polsk mann, var alene i bilen.

– Han snakket ikke så godt engelsk, så det var vanskelig å kommunisere med ham, men det ble besluttet å ta med bilen og hengeren inn til tollstasjonen ved Svinesund for en nærmere kontroll, forteller seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted til Dagsavisen Demokraten.

Der ble det funnet at både bilen og tilhengeren var fylt med diverse mat- og drikkevarer, og det ble også foretatt en skanning av ekvipasjen som avdekket flere uregelmessigheter.

– Blant annet var det en dobbel vegg i front av hengeren, og den var preparert med lister i både vegger, tak og gulv. Bak en plate ble det funnet til sammen 303 liter brennevin, 3,7 liter vin og 2.600 sigaretter, utdyper Grandahl.

Totalt utgjør dette et forsøk på å unndra seg 143.023 kroner i avgifter. Sjåføren påtok seg ansvaret for de ulovlig innførte varene, som ble beslaglagt på stedet før mannen ble overlevert til politiet.

– Det er også mulig at hengeren blir inndratt til inntekt for staten, med tanke på det var gjort noe med den i form av at det var laget hulrom for å skjule smuglervarene, sier Grandahl.

Sjåføren ønsket ikke å si noe mer om hvor og hva han skulle med varene, og det blir nå opp til politiet å avgjøre hva slags straff han skal få for smuglingsforsøket.

