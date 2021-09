Bålsesongen starter igjen – men fortsatt skogbrannfare

– Under pandemien har mange fått øynene opp for å samles rundt bålet. Spesielt har interessen økt blant unge, og lite tyder på at den vil dabbe av i tiden framover, sier generalsekretær Bente Lier i Norsk Friluftsliv.

I en undersøkelse fra Ipsos svarte en av fire mellom 15 og 24 år at de hadde tent bål oftere under pandemien, og torsdag oppheves sommerens bålforbud.

Samtidig har Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap ( DSB) vurdert skogbrannfaren som såpass stor at de fortsetter med et helikopter ekstra i skogbrannberedskap på basen på Torp. Brannfaren er på gult nivå i Agder, Telemark og Vestfold.

Lier oppfordrer folk til å bruke bålvett på tur.

– Du må alltid forsikre seg om det er trygt å tenne bål der du er. Vær obs på vær- og vindforhold og sørg for at ilden er slukket før du forlater stedet. I tørre perioder med stor skogbrannfare kan kommunene innføre lokale forbud, også nå på høst- og vinterstid.

