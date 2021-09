Svensk kulturbransje kan snart kjøre fulle saler: – Julaften kom tidlig

– Det er perfekt timing, det er nesten som om vi har bestilt dette, dagen før «Bond»-premieren, sier Peter Fornstam i Svenska Bio, til nyhetsbyrået TT.

Live Nation i Sverige er svært glade for beskjeden fra kultur- og demokratiminister Amanda Lind (MP) om at man allerede i slutten av denne måneden kan kjøre på med fulle saler og dansegulv igjen, uten å tenke på å holde avstand. Men selv om konsert- og festivalsjef Anna Sjölund sier det er «en utrolig lettelse», påpeker hun:

– Ting har endret seg raskt tidligere. Vi våger ikke riktig hoppe høyt før den 29. Men vi ser fremover. Vi regner med at Elton John vil foregå i begynnelsen av oktober, og det er vi utrolig glade for.

Operahusene i Sverige kaster seg rundt og planlegger gjenåpning. I Göteborg jublet ansatte i korridorene da beskjeden kom. De fikk åpne for et lite publikum i august etter 17 stengte måneder.

– Endelig har vi fått gehør for det vi har lengtet etter så lenge. Dette hjelper store deler av bransjen til å overleve, sier direktør Birgitta Svendén ved Kungliga Operan i Stockholm.

– Et stort steg videre etter inntektsbortfallet. Som vi har lengtet. Dette vil bety mye for museene, både for programvirksomhet, utstillinger og restaurantvirksomhet, lyder det fra Jeanette Gustafsdatter, generalsekretær i riksforbundet Sveriges museer.

Svensk kulturbransje har lenge presset på for lettelser i publikumsrestriksjonene, alternativt at det skal innføres en eller annen form for vaksinepass. Et forslag om vaksinepass eller ikke skal nå ut på høring, i tilfelle man på nytt må innføre restriksjoner i samfunnet eller ved større arrangementer på mer enn 15.000 deltagere, melder TT. Også artistene selv jubler.

– Yes! Hvilken seier, skriver Carola, som har vært sterkt kritisk til de strenge publikumsrestriksjonene, på Instagram.

