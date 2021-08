Lastebilforbundet: Taper 17-30 kroner per minutt de står i kø

Årsaken er lange køer. Ifølge leder Erik Graarud i Lastebileierforbundet i Østfold taper lastebileierne fra 17 til 30 kroner per minutt de står i kø.

– Folk begynner å bli skikkelig utålmodig nå. Det er flere som har antydet at de ønsker å sperre Svinesundsbrua, parkere bilene og gå over. Det kommer til å bli totalt kaos, sier han til NRK.

Stabssjef Jan Eivind Myklatun i Øst politidistrikt sier til kanalen at de har stor forståelse for at yrkessjåfører opplever det utfordrende å stå i lang kø over grenseovergangene.

Han sier at politiet ser på løsninger som raskt kan komme på plass, særlig på Svinesund.

