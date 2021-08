Roser rederiet for ryddejobben

– Fra ulykka skjedde, er vår erfaring at de har prøvd å gjøre det beste ut av det når uhellet først var ute – i samarbeid med oss, de berørte kommunene og Skjærgårdstjenesten. Det som har skjedd her kan på mange måter være en modell for senere, hvis noe lignende skulle skje igjen, sier Helberg til Dagsavisen Demokraten.

Som prosjektleder i Miljøstiftelsen Elv og Hav har han både organisert, og selv deltatt aktivt i mye av arbeidet med å fjerne de enorme mengdene plastpellets som ble skyllet inn langs Oslofjorden etter utslippet fra skipet M/V Trans Carrier i fjor vinter.

– Vi hadde blant annet 26 deltidsansatte som var med i fjor, og 7.000 aktive timer i fjæra. Alt dette var betalt og tilrettelagt av rederiet og forsikringsselskapet deres. Så det de har levert til oss fortjener høyeste karakter, de har virkelig stilt opp, utdyper Helberg.

Over 600 millioner pellets

Fredrikstad-mannen startet i 2016 Kystlotteriet, og har de siste årene vært en markant stemme både lokalt og nasjonalt i arbeidet mot marin forsøpling. Men han har aldri tidligere vært involvert i en ryddeaksjon og en ulykke av dette omfanget.

– Her er det snakk om enorme mengder, anslagsvis 48.000 perler per kilo, og så ganger man det med 13.200. Og det er utfordrende å plukke. Det er en del tonn som mangler, og som vi ikke vet hvor er. Vi har fortsatt aksjoner på rederiets regning, og dette (plastpellets fra utslippet, journ.anm.) er en del av det vi ser etter når vi er ute og rydder, forteller Helberg.

– Og det er ikke bare oss, men flere andre grupperinger som har ryddet for rederiet. Det har kommet foreninger nedover fra Oslo, og publikum har vært flinke til å melde inn funn.

Han tror likevel det vil bli vanskelig å få vekk alt av de resterende rundt ni tonnene med plastpellets som stammer fra utslippet.

– Vi kommer nok til å se dette i resten av min levetid, i alle fall. Det kan komme inn fra holmer i Bohuslän og andre steder. Det er vanskelig å si hvor alvorlig dette blir for havet og skjærgården vår over tid, men det er i alle fall klarlagt at plasten ikke inneholder giftstoffer, mener Helberg.

Oppryddingen av plastpellets rundt Oslofjorden pågikk med full styrke sommeren 2020, etter utslippet av 13,3 tonn fra skipet Trans Carrier i februar samme år. Her fra Breivikbukta i Moss. (Kenneth Stensrud)

– Forurenser betaler

I motsetning til Naturvernforbundet ønsker ikke Elv og Hav-lederen å mene for mye om hvorvidt det massive utslippet bør straffeforfølges.

– Dette er en kompleks sak, og jeg er enig i at det er viktig at folk blir stilt til ansvar, men vi må stole på staten og at de tar de rette valgene, sier Helberg.

– Det er et viktig prinsipp at forurenser betaler, og det mener jeg de har gjort, legger han til.

Ifølge Helberg har Sea-Cargo bidratt med et tosifret millionbeløp til opprydningsarbeidet.

– Fra vårt ståsted har det vært veldig flott å være del av den storstilte ryddeaksjonen i kjølvannet av utslippet. Jeg tenker at det er viktig å skryte innimellom, også. De har stått til rette fram til nå, gått foran som et godt eksempel, og det fortjener de ros for. Hva som skjer videre med saken framover skal ikke jeg uttale meg om.

Håp for framtida

Han mener samtidig at den alvorlige ulykken kan føre med seg noe positivt på sikt.

– Vi må huske på at dette aldri har skjedd før i denne målestokken, så vi ble alle litt tatt på senga. Gjennom ryddearbeidet har vi lært nye teknikker, tatt i bruk blant annet løvsugere og ryggstøvsugere. Jeg vil påstå at vi er bedre forberedt hvis noe sånt skulle skje igjen.

– Det fyker ting ut i havet hele tida, og det er sjelden man kan si at det er den og den aktøren som står bak. Det vi har fått høre er at konteinere med denne typen innhold skal flyttes til et annet sted i skipene for å minimere risikoen for at det skjer igjen, noe som er naturlig å tenke på.

