Vy-sjåførene er provosert: Mener ØKT-direktøren legger skylda på dem for inntektstapet under korona

Verneombudene har krevde tidligere i sommer fremre bussdør lukket for å skjerme bussjåførene for koronasmitte. Det var en beslutning som ikke falt i god jord i det fylkeskommunale kollektivselskapet.

– Får vi ikke åpnet fremdøren på bussene kan konsekvensene bli færre ruter og færre ansatte, sier Børre Johnsen, direktør i Østfold kollektivtrafikk (ØKT), til Fredriksstad Blad.

[ Bussjåfører i Østfold: – Samholdet har nok aldri vært så bra som nå ]

Kraftig provosert

Det er en uttalelse som gjør de tillitsvalgte i Norsk Jernbaneforbund (NJF) og Fagforbundet i Sarpsborg og Fredrikstad kraftig provosert. De påpeker at det ikke er bussjåførene og verneombudene som har ført til inntektstapet til ØKT – det er koronapandemien.

– Vi som er verneombud gjør det vi er satt til å gjøre – sikre et trygt arbeidsmiljø for bussjåførene, sier Ken-Arild Kristiansen, verneombud i Vy Buss Fredrikstad.

Det var han og Tore Wilford, selskapets verneombud i Sarpsborg, som sto bak stengingsvedtaket.

[ Vellykket vandreaksjon på Hvaler: – Fikk bare én finger i år ]

Forbannet

– At ØKT nå legger ansvaret for inntektstapet på oss sjåfører gjør oss forbannet, sier Freddy Kulblik, tillitsvalgt for NJF i Vy Buss Sarpsborg.

Han mener at Johnsen med sin uttalelse prøver å vaske hendene sine.

– Hvem er det som nå får merke trykket hvis passasjerene mister ruten sin? Det er vi som kjører bussen. Det ansvaret er det ØKT som selv har, fastslår Kulblik.

Fikk du med deg denne? Hotella har tapt pengar og halde stengt. Likevel fekk Thon-sjefen eit solid lønnshopp

Mange betalingsmuligheter

Sjåførenes tillitsvalgte og verneombud påpeker at det er fullt mulig å løse billett selv om den fremre døren er lukket.

– Nå er det ikke sånn at det mangler muligheter til å kjøpe billett – både app, internett og sms kan brukes. At kundene velger å ikke gjøre det kan ikke bussjåførene klandres for, påpeker Kristiansen.

Leder av Bilpersonalets forening i NJF, Finn Arne Solberg, understreker at de har etterlyst kontrollører på bussene.

– ØKT gikk ut i vinter og sa de skulle ha kontrollører, og det så vi fram til. Vi er klar over at det går ut over økonomien, og vi vil at passasjerene skal betale. Men når alt kommer til alt er det passasjerenes ansvar, sier Solberg.

[ 40 færre p-plasser på Skjærhalden etter at kommunen sa stopp: – Synes det er litt trist (+) ]

Sjåførenes mange forslag

De tillitsvalgte påpeker at det fylkeskommunale selskapet ikke har satt i gang tiltak for å redusere inntektstapet. Sjåførene har selv spilt inn flere forslag – blant annet flytting av valideringsautomaten, mer vakthold og bedre informasjon.

– Vi kan ikke se at noe av dette er gjort. Det har vel bare vært to kontroller. Og informasjonen er dårlig. Jeg har snakket med kunder som har prøvd å komme i kontakt med kundesenteret – men de kommer ikke gjennom. Og kommer de gjennom, blir de henvist til kontrollørene. Som ikke finnes, forteller Svein Jacobsen, tillitsvalgt i Fagforbundet i Fredrikstad.

– Jeg har snakket med kunder som har prøvd å komme i kontakt med kundesenteret – men de kommer ikke gjennom. Og kommer de gjennom blir de henvist til kontrollørene. Som ikke finnes, forteller Svein Jacobsen, tillitsvalgt i Fagforbundet i Fredrikstad. Her fra streiken i fjor høst. (Ylva Lie Bjerke)

[ Kun én av tolv ansatte på Sagabakken SFO jobber heltid – assistenten Valentina ønsker hundre prosent stilling ]

Etterlyser kontroller

De tillitsvalgte understreker at de ikke har ansvar for å se til at passasjerene betaler, men bare kan oppfordre til at dette blir gjort. De viser til at sjåførene i blant annet Oslo ikke har ansvar for billettsalg og validering.

– Det fungerer fordi det er hyppige kontroller og manglende billett får økonomiske konsekvenser for de reisende, sier Ole Christiansen, leder avdeling Bilpersonalets forening Østfold i NJF.

Det ironiske er at mens ØKT klager over at framdøra i bussene er stengt, av hensyn til sikkerheten til både sjåførene og passasjerene, så holder ØKT selv sine dører stengt på grunn av korona. Er helsen til sjåførene, som utsettes for potensiell smitte hele tiden, mindre viktig enn helsen til Børre Johnsen og de andre som sitter på kontoret til ØKT, spør Solberg.

[ Østfold kollektivtrafikk lanserer SMS-løsning for å løse billettfloke ]

Skuffet over Arbeidstilsynet

Arbeidstilsynet har i ettertid av oppslaget i Fredriksstad Blad opphevet verneombudets vedtak, og dermed må Vy Buss igjen åpne fremre bussdør. Tilsynet har i sitt vedtak lent seg på kommuneoverlegene i Sarpsborg og Fredrikstad og smittevernveilederen for kollektivtrafikken.

– Med tanke på den smitten som er i området, er jeg skuffet over avgjørelsen til Arbeidstilsynet. Jeg synes ikke sikkerheten til våre sjåfører blir godt nok ivaretatt, sier Ken-Arild Kristiansen.

Han understreker at vernetjenesten har forholdt seg til arbeidsmiljøloven, som sier at det ikke skal iverksettes flere tiltak enn nødvendig for å unngå fare for liv og helse.

– Alle bussene går, og det er plass til like mange passasjerer. Det eneste som passasjerene ikke får gjort er å betale med et bankkort om bord i bussen. Da mener jeg vi er godt innenfor det loven sier, mener Kristiansen.

Slik svarer direktøren

Direktør i Østfold kollektivtrafikk, Børre Johnsen, understreket at fallet i inntekter i verste konsekvens kan få følger for tilbudet.

– For å kalle «en spade for en spade» har vi da dessverre ikke annet å se på enn produksjonen med de konsekvenser det har, skriver Johnsen i en e-post.

Han fastslår at om ØKT ikke får kompensert inntektsfrafall fra stat, fylke, kommuner eller billettinntekter, må produksjonen legges på et nivå det er penger til.

– Det er dessverre den reelle situasjonen, skriver han.

[ Øyvind (76) prøvde både kontanter, kort og overføring fra konto, men fikk ikke betalt på bussen (+) ]

Må få opp inntektene

Han understreker at selskapet nå er inne i en ny fase og må fokusere på å få opp egne inntekter. Johnsen skriver at det å få kontroll på passasjerinngang har stor betydning for inntektene, og påpeker at konsekvensen av ikke å få nok inntekter fra billetter, kommune, og stat er at de må se på produksjonen.

ØKT-direktøren forteller at endring i plasseringen av validatorene har blitt prøvd uten at det har fungert.

– Våre nåværende billettmaskiner sliter med kapasiteten. Det er og satt inn det vi har hatt av mulighet vedrørende kontrollpersonell, skriver Johnsen.

ØKT har i tråd med statlige og fylkeskommunale føringer i størst mulig grad benyttet seg av hjemmekontor hele perioden. Blant annet for å ikke belaste kollektivtrafikken.

– Vårt kundesenter har på linje som før fungert via telefon og mail. ØKT har ikke noen åpne resepsjoner og fungerer som tidligere, skriver Johnsen.

Av: FriFagbevegelse