Hjemmetesting blir medisin mot karantenefravær

For å unngå hyppig og omfattende fravær på grunn av karantene, tar kommunen i bruk hurtigtester til hjemmebruk, opplyser Fredrikstad kommune på sine nettsider tirsdag – dagen før skolestart for barne- og ungdomsskolene.

Bortsett fra dem som er spesielt nære kontakter til smittede, som husstandsmedlemmer, kjærester og bestevenner, har kommunen til hensikt å tilby unntak fra smittekarantene. Løsningen er altså hurtigtesting for generelle nærkontakter under 18 år til et smittetilfelle. Den som ikke tester seg må fremdeles i vanlig smittekarantene. Hensikten med test som erstatning for karantene, er å gi barna en så normal hverdag som mulig, begrunner kommunen, som vurderer at man slik vil beholde kontroll på smittespredningen.

Rutinen blir at alle nærkontakter skal testes med hurtigtest på Koronasenteret så snart som mulig etter smitteeksponering. Ved negativ test kan de møte i barnehagen eller på skolen som normalt.

De neste testene skal foretas i hjemmet, med brukerveiledning man får ved første test på Koronasenteret. Barnehagebarn og elever på barneskolen skal testes tre dager etter første test. Elever på ungdomsskolen skal testes to ganger etter første test, som er to og fire dager senere. Hjemmetestene gjøres på morgenen. Er disse testene negative, kan barnet møte som normalt i barnehagen eller på skolen, ifølge kommunen.

Rektor eller barnehagestyrer har ansvar for å kartlegge nærkontakter og informere alle berørte når et smittetilfelle oppstår. Koronasenteret setter opp testtider, som vil bli meldt til rektor.

Det avklares gjennom smittesporingen hvem som er nærmeste nærkontakter i hvert smittetilfelle, og disse må være hjemme i smittekarantene.

Voksne nærkontakter må være hjemme i karantene som normalt, og testes på vei inn i karantenen og sju døgn etter siste smitteeksponering. Unntak gjelder ellers for vaksinerte som normalt, opplyser kommunen.

Kommunen begrunner de nye rutinene med at barn og unge har hatt stor tiltaksbyrde gjennom pandemien, men samtidig lav sykdomsbyrde og svært liten risiko for alvorlig sykdom og død. I høst vil alle over 18 år være tilbudt to vaksinedoser, og de som har høy risiko for alvorlig sykdom er beskyttet.