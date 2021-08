Anoreksisenter avviser Støre-redsel

– Nei, det er ikke noe vi har sagt. Det er Ernas tolkning. Det handler om politikken, vi er opptatt av ordningene og systemene, sier daglig leder Monika Fagerli til VG.

Påstanden som Solberg kom med under partilederdebatten mandag kveld, var at klinikken frykter at Ap-leder Jonas Gahr Støre blir statsminister, fordi Capio da ikke vil få mulighet til å åpne en ny klinikk i Bergen. Fra før har Capio Anoreksisenter en klinikk i Fredrikstad, som drives med driftsavtale med Helse sør-øst.

De har lagt planene om en slik klinikk på is inntil videre, mens de venter på hva en eventuell ny regjering mener om fritt behandlingsvalg.

–Jeg synes det er litt spesielt å si at vi er redde for Støre. Det er vi ikke, men vi er redde for at fritt behandlingsvalg skal avsluttes, sier Fagerli.

