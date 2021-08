– Gleder oss til å starte skoleåret på skolen

– Det er alltid spennende med et nytt skoleår, med all kriblinga i magen det innebærer for elever, lærere og andre ansatte i skolene, sier Fredrikstads skolesjef Marit Mundahl til Dagsavisen Demokraten.

Men det er ikke til å stikke under stol at skolestarten onsdag denne uka er forbundet med litt ekstra spenning i positiv forstand.

Vi har lært at det betyr mye for mange å være i et sosialt fellesskap. — Marit Mundahl, skolesjef i Fredrikstad

– Denne gang går vi tilbake til skolen og kan glede oss over å være på grønt smittevernnivå etter 15 måneder med strenge og middels strenge restriksjoner. Vi har lært at det betyr mye for mange å være i et sosialt fellesskap, så nå gleder vi oss aller mest til å kunne starte skoleåret på skolen. I fjor høst fikk vi ny læreplan, som ikke ble implementert helt som vi hadde planlagt for. Det arbeidet viderefører, eller nærmest restarter, vi denne høsten, forteller Mundahl, og legger til:

– Samtidig er vi nylig blitt minnet om at viruset fortsatt smitter og møter høsten med litt spenning også på den måten.

[ Kulturskolen flytter inn på SFO (+) ]

Skolesjef i Fredrikstad, Marit Mundahl. (Martin Næss Kristiansen)

[ FHI: Smitten kan øke ved skolestart – men vil ikke komme ut av kontroll ]

Kommunens oversikt viser økt smittespredning. Til sammen 72 nye påviste smittetilfeller var fasit forrige uke, mot 38 uka før og 28 uka før det. 1.774 tester ble utført forrige uke, mens nær 200 færre testet seg uka før.

Søndag registrerte Fredrikstad det høyeste antallet påviste smittetilfeller på én dag siden mai. 15 var påvist smittet – seks av dem i utlandet, tre på reise i andre kommuner. De resterende seks er nærkontakter til kjente smittetilfeller.

– Nå har vi fått mye erfaring med hva som fungerer og ikke fungerer i skolen, dersom vi igjen får en endret situasjon. For eksempel håndterte vi smittevernsituasjonen litt annerledes nå på våren enn vi gjorde i fjor høst.

– Bør vi fortsatt være forberedt på at det kan komme en ny periode med hjemmeskole?

– Vi har et mål om å ha færrest mulig i karantene. Ut ifra det vi vet per dags dato, ser vi ut til å få en eventuell bruk av hjemmeskole i et mye mindre omfang enn før. Selv om vi har opplevd brå endringer i situasjonen før, håper vi i alle fall at vi ikke kommer dit igjen, og kanskje med større grunn enn tidligere, mener skolesjefen.

[ Skatehallen fikk ny rampe: – Gull for nybegynnerne (+) ]

Første skoledag etter ferien er altså onsdag 18. august. Her er oppmøtetidene for de ulike trinnene på hver skole:

Ambjørnrød

1. trinn: 09.00 – 12.30 (amfi/gymsal).

2-7. trinn: 08.25 – 13.15.

Begby barne- og ungdomsskole

1. trinn: 09.00 – 13.00.

2-7. trinn: 08.30 – 13.00.

8-10. trinn: 08.30 – 13.00.

Borge

1. trinn: 09.00 – 13.15.

2-4. trinn: 08.25 – 13.15.

5-7. trinn: 08.25 – 14.10.

Borge ungdomsskole

Alle trinn: 08.30.

Cicignon barne- og ungdomsskole

1. trinn: 09.30.

2-7. trinn: 08.45.

8. trinn: 09.00.

9-10. trinn: 08.45.

Vestbygda ungdomsskole

Alle trinn: 08.30.

Gressvik ungdomsskole

8. trinn: 08.45.

9-10. trinn: 08.30.

Gudeberg barne- og ungdomsskole

1. trinn: 10.00.

8. trinn: 09.00.

Resten: 08.30.

Hauge

1. trinn: 09.00 – 13.00.

2-3. trinn: 08.30 – 13.00.

4-7. trinn: 08.30 – 13.45.

Haugeåsen ungdomsskole

8. trinn: 08.45.

9-10. trinn: 08.30.

Hurrød

1. trinn: 10.00.

2-7. trinn: 09.00.

Kjølberg

1. trinn: 10.00.

2-7. trinn: 09.00.

Kråkerøy ungdomsskole

Alle trinn: 08.10 – 13.50.

Kvernhuset ungdomsskole

Alle trinn: 08.25.

Lunde

1. trinn: 09.00.

2-7. trinn: 08.15.

Manstad

1. trinn: 09.00.

2-7. trinn: 08.25.

Sagabakken

1. trinn: 09.00.

2-7. trinn: 08.30.

Nylende

1. trinn: 09.00.

2-7. trinn: 08.30.

Nøkleby

1. trinn: 09.15 (ved flaggstanga).

2-7. trinn: 08.15.

Rekustad

1. trinn: 09.00.

2-7. trinn: 08.30.

Rød, Kråkerøy

1. trinn: 09.00.

2-7. trinn: 08.30.

Rød, Onsøy

1. trinn: 09.00 – 13.00.

2-4. trinn: 08.30 – 13.00.

5-7. trinn 08.30 – 14.00.

Rødsmyra

1. trinn: 09.15.

2-7. trinn: 08.45.

Råkollen

Alle trinn: 08.30.

Slevik

Alle trinn: 08.15.

Torp

1. trinn: 09.30 – 13.00.

2-7. trinn: 09.00 – 13.00.

Torsnes

1. trinn: 10.00.

2-4. trinn: 08.10 – 12.50.

5-7. trinn: 08.10 – 13.45.

Trara

1. trinn: 09.15 – 12.45.

2-7. trinn: 09.00 – 12.45.

Trosvik

1. trinn: 10.00 – 13.00.

2-7. trinn: 08.45 – 12.30.

Årum

1. trinn: 09.00 – 12.55.

2-7. trinn: 08.30 – 12.55.

Fredrikstad internasjonale skole

Intro oppstart: 2. august kl. 08.30. Andre deltakere: 18. august.

Formiddagsundervisning kl. 08.30. Kveldsundervisning kl. 16.30.

[ «Viktig skolehøst» ]