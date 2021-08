Maria Moe på turné i hjembygda med mål om å bryte sperregrensa

– Ved sist valg mistet vi mandatet på et par hundre stemmer, så det er lite som skal til. Hvis alle som er KrFere i hjertet sitt og stemte KrF ved forrige valg, og noen til, ser at vi er partiet for dem, så er sjansene veldig gode, mener Maria Moe (27).

Denne uka var hun hjemme i Råde for å drive valgkamp. I en travel timeplan som blant annet inneholdt prat med potensielle velgere på stand, besøk på sommercamp og intervjuer med diverse lokalmedier tok hun seg også tid til å avlegge forhåndsstemme på rådhuset.

– De sier vel at de som vet hva de skal stemme, og vet at de ikke kommer til å endre mening, bør gå og stemme tidlig. Jeg kommer ikke til å skifte mening, det er jeg programforpliktet på, så det er det ingen fare for. Den stemmen er trygg, smiler Moe etter å ha utført sin «borgerplikt».

– Ikke bra nok

Hun er til daglig politisk rådgiver for barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad, KrFs partileder, men ønsker nå å bytte ut regjeringskontorene med et fast sete på Løvebakken. Samtidig er KrFs førstekandidat i Østfold smertelig klar over at det blir en tøff kamp for å vinne tilbake stortingsplassen partiet hadde fra valgkretsen sammenhengende mellom 1945 og 2017, men som de altså tapte kampen om for fire år siden.

På en fersk meningsmåling fra Opinion for Dagsavisen, FriFagbevegelse og ANB ligger KrF riktignok akkurat på sperregrensa (4 prosent), men uten at Moe er inne av den grunn. Snittet av alle nasjonale målinger for juli og hittil i august gir partiet hennes en oppslutning på henholdsvis 3,2 og 3,5 prosent, noe som i så fall vil bety at KrF mister mellom fem og sju av dagens åtte stortingsmandater.

– Det er klart at det ikke er bra nok, og jeg har troen på at vi skal klare å komme høyere enn det. For meg er det viktig å snakke om hvorfor østfoldingene bør stemme på KrF – og det er for å sikre valgfriheten til familiene, en god og verdig alderdom og at de gode kristne verdiene skal være viktige i Norge også i årene som kommer. Disse sakene tror jeg kan vippe oss over sperregrensa, sier 27-åringen.

Og det er ikke bare hennes eget parti som har en jobb å gjøre fram mot 13. september dersom det skal bli fire nye år med KrFs foretrukne regjering, den sittende. Likevel er det uaktuelt for Moe å diskutere alternativer.

– Vi går til valg på den regjeringen vi er en del av nå, og har ikke noen tanker om forpliktende samarbeid på noen annen måte enn vi har per nå. Det er en regjering som får gjort veldig mye bra, har fått Norge ut av koronakrisa og sikret en god pandemihåndtering, men ikke minst har vi levert et veikart for hvordan vi skal nå klimamålene. Vi har hatt en storsatsing på barnefamiliene og økonomisk støtte til dem, og det er veldig viktige saker som jeg håper at velgerne også ser er en god retning for landet vårt, mener Moe.

– Når det er sagt, vil vi stemme for det vi er for, og imot det vi er mot i Stortinget, legger hun til.

KrFs 1. kandidat i Østfold brenner for at alle barn skal ha like muligheter, uavhengig av bakgrunn. (Hermund L. Kjernli)

Vil kutte fedrekvoten

På direkte spørsmål om hvorfor hun ser det som mer naturlig å samarbeide med Høyre enn Arbeiderpartiet, trekker hun fram en av KrFs fanesaker – kontantstøtten.

– Arbeiderpartiet har sagt at de er en garantist for å fjerne kontantstøtten hvis de kommer i regjering, og det er helt uaktuelt for KrF. Det viser et helt annet syn på hvordan familiesituasjonen best skal støttes opp under. Vi ønsker å sikre valgfriheten for familiene, at de selv skal ta valget om de ønsker kontantstøtte eller trygge og gode barnehager. Det mener vi er noe familiene selv skal bestemme, og ikke Jonas Gahr Støre, sier Moe.

Et annet valgløfte til barnefamiliene fra KrF er å utvide foreldrepermisjonen med fire uker, og samtidig kutte den såkalte fedrekvoten med fem uker.

– Vi har sett at den rigide foreldrepermisjonen som er i dag, gjør at veldig mange kvinner for eksempel går ut i ulønnet permisjon for å få hverdagen til å gå opp, og vi mener det er familiene selv som skal kunne fordele og bestemme hvordan de ønsker å tilbringe det første året med barnet sitt. Så vet vi også at både mor og far er ekstremt viktige for tilknytning, og vi ønsker å beholde en fedrekvote på ti uker, men vi ønsker å ha litt mer fleksibilitet sånn at i de situasjonene hvor enten far eller mor ønsker å være lenger hjemme, og det passer med livssituasjonen, kan de ta det valget selv, forklarer Moe.

Økt barnetrygd

Når hun blir bedt om å trekke fram det hun anser som de mest avgjørende sakene for Østfold i årene som kommer, står barn og unges framtidsutsikter høyt på lista.

– Jeg tror den aller viktigste saken er at enda flere østfoldinger fullfører videregående skole. Det tror jeg er «cluet» for å komme seg inn i arbeid, være en del av samfunnet og ha et godt liv. Vi ser også at i Østfold, og særlig i bysamfunnene, er det altfor mange barn som vokser opp i fattigdom. Vi vet at de får mindre muligheter til å utvikle seg og leve ut sitt fulle potensial, så for meg er det viktig å sikre at alle barn får like muligheter, sier Moe.

– Noe av det viktigste i den forbindelse er jo økning av barnetrygden, og KrF er det første partiet som fikk gjennomslag for det på over 20 år. Det tror jeg treffer aller mest de som trenger det mest, så den ønsker vi å fortsette å øke. Jeg tror også fritidskortet for barn og unge fra 6 til 18 år – som Halden er pilotkommune for, og Råde skal bli det samme i august – er en kjempeviktig sak for Østfold. Det handler om å få 2.000 kroner i året til akkurat den faste og organiserte fritidsaktiviteten du selv ønsker, og jeg vil jobbe for å få rullet ut dette til hele Østfold og landet, avslutter hun.

