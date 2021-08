Juli var over to grader varmere enn normalen

Selv om det ifølge Meteorologisk institutts statistikk ikke ble satt noen nye værrekorder ved målestasjonene i regionen i juli, verken med tanke på temperatur eller nedbør, var det betydelig varmere enn det som regnes som vanlig for årets sjuende måned.

Ved målestasjonen i Sarpsborg landet gjennomsnittstemperaturen på 19,9 grader, 2,5 grader over det Meteorologisk institutt regner som normaltemperatur der for denne måneden mellom 1991 og 2020.

Gjennomsnittlig makstemperatur ved samme stasjon var 24,8 grader, mens den høyeste temperaturen som ble målt i Sarpsborg i løpet av juli var hele 29,6 grader. Samtlige 31 dager ble det målt temperaturer over 20 grader.

[ 40 færre p-plasser på Skjærhalden etter at kommunen sa stopp: – Synes det er litt trist (+) ]

Mer regnfylt

Også ved Strømtangen fyr i Fredrikstad og Gullholmen i Moss (begge 19,6) ble det målt gjennomsnittstemperaturer på mer enn to grader over den såkalte normalen. Der var den gjennomsnittlige makstemperaturen i juli henholdsvis 22,9 og 23,4 grader, mens de høyeste målte temperaturene var 27,5 og 29,6 grader.

Samtlige av målestasjonene i Østfold som måler nedbør, endte også opp med en prosentvis høyere total nedbørsmengde enn normalen for juli. Aller størst avvik var det ved Huggenes i Rygge, der det ble målt til sammen 131,3 millimeter nedbør i løpet av måneden, 141,8 prosent mer enn normalt.

Flest regndager ble det målt ved stasjonene på Hvaler, i Hobøl og Rakkestad, med elleve dager hver.

[ Ledighetspila peker i riktig retning – 2.000 færre arbeidssøkere siste måned ]

Også ved Gullholmen fyr i Oslofjorden, som tilhører Moss, ble det målt en snittemperatur på nesten 20 grader i juli, og en makstemperatur på opp mot 30. (Kenneth Stensrud)

Kun ni varmere siden 1900

Men det var ikke bare her i distriktet det var både varmere og våtere enn vanlig i måneden som gikk. I en pressemelding opplyser Meteorologisk institutt at månedstemperaturen for hele landet lå 1,6 grader over den nye 1991-2020-normalen, og at årets julimåned er den 10. varmeste siden 1900.

– 2014 og 2018 er varmest med 3,2 grader over normalen. 1902 er kjøligst med 3,7 grader under normalen. Relativt varmest var det i høyereliggende strøk i Sør-Norge, der flere stasjoner hadde avvik på over 3 grader over normalen, heter det i pressemeldingen.

Videre opplyses det at det 29. juli ble satt nye norske styrtregnrekorder for varigheter fra 10 til 90 minutter på Tjøme i Vestfold og Telemark, og at det på landsbasis falt fem prosent mer nedbør enn normalt i løpet av måneden totalt.

– Relativt våtest var det i Nord-Norge der flere stasjoner fikk fra 150 til over 200 % mer nedbør enn normalt, skriver Meteorologisk institutt.

[ Bildeserie: Topp stemning under Månelanding 2021 (+) ]