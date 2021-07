Snart duket for Barnas aktivitetsdag

Den årlige aktivitetsdagen for barn, opprinnelig på Kongsten, gjentar fjorårets nedskalerte, koronatilpassede variant. På ettermiddagen lørdag 7. august er det fri inngang på Begby ILs anlegg, som i fjor, hvor barna kan velge mellom en rekke ulike aktiviteter og får mat og drikke.

Med noen pandemirestriksjoner fortsatt gjeldende, kan barna i år prøve fotball, turn, innebandy, taekwondo, håndball, bryting, sjakk og gaming samt delta i den faste tegnekonkurransen. Aktivitetsdagen får dessuten besøk av brannbil og Politimester Bastian i Kai Robert Johansens skikkelse.

Av smittevernhensyn har arrangementet satt maksimalt antall deltakere til 800. Arrangør Det Hjelpende Hjertet krever ingen påmelding, opplyser daglig leder Terje Bratland.

Det Hjelpende Hjertet jobber for å utjevne sosiale forskjeller blant barn og voksne, og slike gratis arrangementer for barn er ett av tiltakene. Under femårsjubileet på Kongsten i 2019 hadde aktivitetsdagen rundt 3.000 barn innom.

