Stigende smittetrend i Fredrikstad: – Avstandsanbefalingen gjelder fortsatt

I Fredrikstad kommunes koronalogg opplyses det at det tirsdag ble påvist fire nye smittetilfeller. To av disse er nærkontakter til tidligere kjente tilfeller, mens de to siste foreløpig har ukjent smittevei. I løpet av de siste sju dagene er det registrert 21 nye smittetilfeller i kommunen, mens tilsvarende tall for de siste 14 dagene er 37.

– Det er en stigende trend i Fredrikstad nå. Kommuneoverlegen minner derfor om de grunnleggende smittevernreglene, skrives det i dagsrapporten fra tirsdag.

Den første påminnelsen er at folk må fortsette å være flinke til å holde seg hjemme hvis man er syk, og bestille seg en koronatest.

– Kommuneoverlegen registrerer at mange stiller sin egen diagnose på forkjølelsessymptomer nå, for eksempel «det var aircondition i bilen», «det er bare en vanlig sommerforkjølelse», «jeg har badet mye og sittet med vått badetøy» og så videre. Det er viktig at man ikke gjør slike vurderinger. Det enkleste er ofte det beste; har du symptomer – vær hjemme og bestill test, er den klare oppfordringen.

Samtidig minnes det om at det stadig er viktig å holde avstand når man beveger seg i offentlig rom.

– Vær spesielt oppmerksom på køer og steder hvor mange mennesker samles. Selv om det er greit å være mange mennesker på et arrangement, gjelder fortsatt avstandsanbefalingen, skriver kommunen.

