Kraftig økning i bilister som forsøker å krysse grensa ved gamle Svinesund

– Jevnt over har vi måttet snu rundt 50 prosent av trafikken på gamle Svinesund. Siste døgn har det imidlertid tatt seg voldsomt opp, sier seksjonssjef Merete Beck i Øst politidistrikt.

Mens 411 bilførere fikk beskjed om å snu, var det 155 som hadde lov til å bruke den gamle overgangen. Det er blant annet helsepersonell og andre i samfunnskritiske funksjoner.

Det er svært viktig for samfunnet at disse ikke blir stående i kø, sier Beck. Politiet antar at mange forsøker gamle Svinesund når de ser at køen er lang på E6.

– Det eneste de oppnår, er å potensielt skape problemer for dem med viktig jobbærend i Norge, samt å havne bakerst i køen på den lovlige overgangen ved E6 når de blir snudd på gamle Svinesund, sier Beck.

(©NTB)