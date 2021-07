Mattilsynet med storaksjon: hindret ulovlig innførsel av 34 hunder

Det melder Mattilsynet i en pressemelding.

Aksjonen ble gjennomført i samarbeid med Toll, og var en del av en årlig aksjon mot matkriminalitet koordinert av Europol og Interpol. I aksjonen ble det blant annet avdekket manglende rabiesvaksine, feil alder i hundepasset og dokumentforfalskning.

– Norge er et lukrativt marked for hundesmuglere. Prisene på valper er høy og betalingsviljen stor. Når etterspørselen etter hund i tillegg økte betraktelig under koronapandemien, så vi det som viktig å øke kontrollen for å forhindre ulovlig innførsel av hunder med alvorlige sykdommer og manglende vaksine, sier Ole-Herman Tronerud, direktør for avdeling regelverk og kontroll i Mattilsynet.

Avslørte kjæledyrtransportører

Av de 34 hundene som ble stanset, kom 33 fra EU-land og én fra Russland.

– Manglende rabiesvaksine, feil alder i hundepasset, feil utfylte dokumenter og dokumentforfalskning, var feil som gikk igjen. I minst ett av tilfelle var en offentlig veterinær i utlandet involvert. Flere av sakene er politianmeldt, forteller Tronerud.

I tillegg var det flere forsøk på å kamuflere reisen som privat innførsel, utført av kjæledyrtransportører.

– Dette er personer som frakter et eller flere kjæledyr over grensen fra selger til kjøper. Personene kamuflerer reisen som privat innførsel, og de har som oftest ingen kunnskap om hva som kreves for å reise med dyr, sier Tronerud.

Det er kjent at organiserte hundesmuglere bruker Sverige som transittland, og at personer i Norge og Sverige samarbeider.

En person ble stanset etter at Toll oppdaget at samme person stadig gjennomførte reiser med fransk bulldog-valper til Norge med bil via Sverige og med fly via Gardermoen. Én av valpene ble avlivet, mens de 12 andre ble returnert til Polen.

– Kjæledyrtransportører er et kjent fenomen i resten av Europa, men vi har ikke sett så mange av dem på grensepasseringene til Norge tidligere, sier Tronerud.

Fraktet høydrektige gatehunder med fly

To høydrektige gatehunder fra Spania ble stanset på Gardermoen. Begge tispene var mellom ett og ett og et halvt år gamle, og hadde allerede hatt et valpekull tidligere.

I hundepassene var det oppgitt feil alder, hundene manglet dokumentasjon og rabiesvaksinen som var gitt den ene tispen hadde ikke gitt tilstrekkelig beskyttelse. Den ene hunden testet også positivt for Leishmaniose, som er en alvorlig sykdom som kan ramme hunder, katter og mennesker.

– Det å transportere høydrektige tisper med fly, er et eksempel på alvorlig dårlig dyrevelferd, sier Tronerud.

Begge hundene ble satt i karantene. Den ene fikk fire valper. Eieren av de to tispene avgjorde selv at alle hundene skulle avlives, da de ikke var mulig å returnere disse før dyrene var egnet for transport og eier ikke var villig til å ta på seg kostnaden for oppholdet på karantenestasjon.

Ikke kjøp smuglervalper

Mange familier ønsker en hund som et nytt familiemedlem, og noen har øynet en mulighet for å utnytte markedet for rasehunder. Det er bygget opp rene valpefabrikker i øst-europeiske land hvor kyniske kriminelle setter profitt foran god dyrehelse og god dyrevelferd.

– Når naive nordmenn etterspør disse valpene bidrar de til en illegal virksomhet som rammer uskyldige hundevalper, sier Tronerud.

Mattilsynet oppfordrer de som vil ha hund om å tenke seg godt om på forhånd. Velg en rase som passer for deg og stedet du bor, og kjøp den hos en oppdretter som setter hundens helse og velferd først. Forhør deg i hundemiljøet, og snakk med veterinæren som også skal følge opp hunden din senere.

– Hold deg unna nettsider hvor man kan legge en valp i «handlekurven». Ingen seriøse oppdrettere selger valper uten å vite noe om kjøperen. Det viktigste tiltaket mot ulovlig innførsel er at etterspørselen stanser, avslutter Tronerud.

