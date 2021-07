Blekkulf og vennene hans lærer barna om livet i havet

Nok engang har Y/S Valentine lagt til ved brygga i Fredrikstad. Skonnerten driftes av Sjøspeiderne i Fredrikstad, og også denne gangen har den baugen full av morsomme og lærerike aktiviteter for barn.

Det er et realt miljøtokt den havglade gjengen er ute på. Organisasjonene Elv & Hav, Kystlotteriet, Lei en Biolog, Innovasjon og Prosjektledelse (HIØ), Besøkssenter Ytre Hvaler Nasjonalpark, Sjøspeiderne på Isegran, unge skuespillere fra FredrikstadUngane og Visit Fredrikstad & Hvaler er alle med på å skape engasjement på vegne av det som befinner seg under overflaten.

– Alle disse har et varmt og felles engasjement for livet under vann. Sommertoktet retter seg mot barn og unge, for å gi kunnskap om havet gjennom aktiviteter og lek, sa Maya Nielsen fra Visit Fredrikstad & Hvaler i en e-post til Dagsavisen Demokraten, i forkant av arrangementet.

Frem til tirsdag 20.juli kan du være med på søppelbingo, utforske skuta, se når Miljøstiftelsen Elv og Hav sender drone under vann og møte Blekkulf og vennene hans.

Selvlysende hai og skravlesjuke biologer

Marion (8) og Martin (8) venter spent på å få komme om bord i skonnerten Y/S Valentine. (Ylva Lie Bjerke)

På bryggekanten sitter vennene Marion (8) og Martin (8) spente.

– Vi venter på å komme over i båten, forteller Marion.

De har sett store skuter før, blant annet under forrige Tall Ships Races. Etter hvert skal undervannsdrone senkes ned i vannet, og de håper å få sett hva som er under overflata.

Litt lenger borte på Dampskipsbrygga står biologene Anita Eriksen og Pia Ve Dahlen. De er fra organisasjonen «Lei en biolog».

– Det er et agentur for skravlesjuke biologer, stråler Ve Dahlen.

De har satt opp bord med mye rart man kan se på. Blant annet skjeletter, plansjer med fisk på og et akvarium. Sistnevnte er foreløpig litt spartansk innredet, og biologene håper de utover dagen vil fylle det med litt fisk og andre diverse havskatter.

– Vi kaller det plukk og prek. Det er populært. Vi vil vise frem det fine og gøye med havet, for vi tror at man tar vare på det man er glad i. Men da må man vise frem det som finnes også! Skallus, børstemark, nakensnegle. Visste du at vi har selvlysende hai i Norge, kanskje, spør Ve Dahlen.

Dersom du lurer på hva som rører seg i naturen, kan du jo leie en biolog. – Et agentur for skravlesjuke biologer, sier biolog Pia Ve Dahlen. Hun viser frem livet i havet sammen med biolog Anita Eriksen (t.v) (Ylva Lie Bjerke)

Blekkulf og miljøheltene

Litt rundt omkring svinser det tre iøyenfallende figurer. Det er selveste Blekkulf som har tatt med seg manetvennene sine i dag. Det passet veldig bra, for Bell (3) synger på Blekkulfsangen hjemme hele tiden. Litt skummelt er det, men bak kostymene gjemmer det seg tre teaterjenter fra Fredrikstadungane, og etter litt tull og tøys blir det bilde med miljøhelten Blekkulf.

Det var ekstra stas for Bell (3) å møte Blekkulf. Hun er nemlig skikkelig fan, og synger mye på Blekkulfsangen hjemme. Den røde maneten er Madelen Knutsen, Blekkulf er Martine Kjøniksen og den blå maneten er Daniella Rød-Ihle. (Ylva Lie Bjerke)

Det er lagt opp til mange morsomme aktiviteter for barn på brygga, men det er også gode muligheter for å lære om plastforurensning i havet. På et bord bugner det av plast og annet søppel som er ryddet fra strandkant og hav.

– Dette er jo et miljøtokt. Det er viktig å formidle hva strandrydderne gjør til de unge, sier Sten Helberg.

Analyser av plastkulene i krukka viser at de er over 20 år gamle. De ble funnet under jordsmonnet ved havet, forteller Sten Helberg fra Miljøstiftelsen Elv og Hav og Kystlotteriet. (Ylva Lie Bjerke)

Han er prosjektleder i miljøstiftelsen Elv og Hav, og er mannen bak ryddekampanjen Kystlotteriet. Han viser frem noe av det som havner i havet.

– Her har du bøtetråd og sprengtråd. Det er dessverre mye fra fisketrålene som havner i havet. Og q-tips og pakkebånd og plast fra hagleskudd. Mye av dette er jo dagligdagse ting fra oss, som det ikke er så vanskelig å sørge for at havner der det skal, sier han, og fortsetter:

– Vi er en del menneske, og det blir mengder om hver og en av oss kaster noe i havet.

Det er mye som havner i havet som ikke skal være der. – Vi er en del mennesker, så det blir mengder om hver og en av oss kaster noe i havet, sier Sten Helberg fra Miljøstiftelsen Elv og Hav (Ylva Lie Bjerke)

