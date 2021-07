Østlendinger opptatt av å spise norsk

En ny undersøkelse gjennomført av Opplysningskontoret for frukt og grønt viser at to av fem østlendinger ønsker å støtte norske produsenter når de skal handle tomater. Det skriver opplysningskontoret i en pressemelding.

– Det å støtte norsk næringsliv og velge kortreist oppgis som de viktigste årsakene, og vi ser en tendens til at det er blitt viktigere med norskprodusert mat etter pandemien. I tillegg viser undersøkelsen at dette blir viktigere med alderen. Unge er mer prissensitive, og velger oftere det billigste alternativet, sier ernæringsrådgiver, Iselin Sagen, som jobber for Opplysningskontoret for frukt og grønt.

Smak er også en årsak til at østlendinger velger norskproduserte tomater. Ifølge tall fra undersøkelsen synes 45 prosent at norske tomater er bedre eller like gode som de du får i Syden.

Har ikke spist tomater på seks måneder

Selv om tomaten er en populær matvare i det norske kostholdet, oppgir elleve prosent på landsbasis, og én av tre unge menn at de ikke har spist tomater det siste halvåret. Eldre er generelt mye flinkere til å bruke tomat i kostholdet enn yngre, og blant de over 60 år er det kun tre prosent som ikke har spist tomat de siste seks månedene.

– Tomat er en viktig kilde til fiber som gir god metthetsfølelse og er godt for fordøyelsen. I tillegg er tomater en kilde til betakaroten, vitamin C og kostfiber. Det er en bekymring at så mange unge, og da spesielt menn ikke spiser tomat, forklarer hun.

Ifølge ernæringsrådgiveren er det en sammenheng mellom inntak av frukt, bær og grønnsaker og redusert risiko for hjerte- og karsykdommer og flere kreftformer.

– Den sterke rødfargen i tomat vitner om antioksidanten lykopen. Resultater fra flere studier kan tyde på at lykopen kan virke forebyggende mot prostatakreft (se her). Her trengs det mer forsking for å kunne bekrefte årsakssammenheng, men at tomat er viktig for en god helse er det ingen tvil om, sier Sagen.

– Det er en bekymring at så mange unge, og da spesielt menn ikke spiser tomat, sier Iselin Sagen. (Opplysningskontoret for frukt og grønnsaker)

Sydenstemning hjemme med norske tomater

Gode matopplevelser er en viktig del av sommerfølelsen, og selv om pandemien gjør at det også i år blir norgesferie på de fleste, kan gode norske tomater bidra til sydenstemning hjemme. Gresk salat med solmoden agurk, tomat og fetaost er enkelt å lage og passer perfekt som tilbehør til middagen eller som en lunsj på stranda. Caprese med tomat, mozzarella og basilikum er sunt, godt og ypperlig i sommervarmen. Tomatene kan også pakkes i folie og legges på grillen eller bakes i ovnen.

Se oppskriftshefte vedlagt for inspirasjon. Opplysningskontoret for frukt og grønt har også flere gode oppskrifter med tomat her.

Kilde: Opplysningskontoret for frukt og grønt (OFG) og GrøntProdusentenes samarbeidsråd (GPS)

Om undersøkelsen: Undersøkelsen ble gjennomført i felt av Nordstat sitt panel på internett i perioden 5. mai til 12. mai 2021 på bestilling fra Opplysningskontoret for frukt og grønt. Tallene er vektet basert på et landsrepresentativt utvalg av personer fra 15 år og eldre. Den totale basen i undersøkelsen er 1015 respondenter. Basen på Østlandet er på 305 respondenter.

Fakta om norske tomater

· Norske tomater er stort sett tilgjengelig i butikk fra april til november, men det finnes noen få unntak med helårsproduksjon. Høysesongen for norske tomater er nå på sommeren.

· Over 90 prosent av alle norske tomater dyrkes i Rogaland. Særlig Jæren og Ryfylkeøyene er dominerende når det kommer til norsk tomatproduksjon.

· Tomatene trenger varme dager og kalde netter for å trives, og i Norge brukes det veksthus for å tilrettelegge for optimale klima og vekstforhold.

· Også humlene bidrar i norsk tomatproduksjon. I veksthuset er det blomster som pollineres daglig av humler. Uten humlene ville tomatene blitt mindre og gitt oss liten avling.

· Plantene settes inn i veksthusene i februar og trenger åtte uker før de første fruktene kan høstes.

· Tomat er egentlig en frukt, men brukes stort sett som en grønnsak, og kalles derfor for en grønnsaksfrukt.

· Tomaten bør oppbevares i romtemperatur og mister både smak og aroma ved oppbevaring under åtte grader.

· Tomater er en god kilde til både betakaroten, vitamin C, og kostfiber. Betakaroten omdannes til vitamin A i kroppen som bidrar til å opprettholde normal hud og normalt hår, mens vitamin C styrker immunsystemet og øker opptaket av jern fra andre matvarer. Kostfiber er gunstig for fordøyelsen og gir økt metthetsfølelse.

· Tomater er også rike på antioksidanten lykopen, som tas best opp i kroppen om tomatene varmes opp og i kombinasjon med litt fett.

