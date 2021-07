Fine dager i vente østafjells – men det blir kaldere og gråere ellers i landet

– Det ser ut til at Sør- og Østlandet stikker av med det beste været de neste dagene, det blir varmt med temperaturer rundt 25–30 grader enkelte steder, forteller vakthavende meteorolog Martin Grønerud ved Meteorologisk institutt til NTB.

Og om du som bor andre steder i landet er litt lei av å få den beskjeden, er det et høytrykk på vei fra Portugal du kan hytte med neven mot, forteller Grønerud:

– Høytrykket er på vei nordover, og slik det ser ut nå, kommer det til å stoppe ved De britiske øyer på lørdag. Men sør og øst i Norge ligger gunstig til og kommer til å beholde en del av den varmen som tilhører høytrykket.

Grått og skiftende vær ellers i landet

Bor du på Vestlandet har du enda en grunn til å ergre deg over høytrykket: det setter nemlig opp et vestavindsfelt for vestlendingene.

– Det betyr skyet vær i perioder og noe nedbør. I første omgang – torsdag og fredag – blir det rundt 20 grader, skiftende skydekke og perioder med sol. Men i helgen blir det mer nedbør i perioder, sier Grønerud.

Også i Midt-Norge kommer været til å være nokså greit torsdag og fredag, før temperaturene synker ned til 15–17 grader og det blir mer skyet og regntungt i helgen.

– Og i Nord-Norge får de ikke nyte varmen som er lenger sør. Fra og med fredag blir det en grå værtype og temperaturer ned mot 12–14 grader i ytre strøk. Finnmarksvidda og Øst-Finnmark får holde på varmen litt lenger, men temperaturen kommer til å synke også der, ifølge meteorologen.

Også kaldt i fjellet

Det er sommerferie for mange, noe som betyr at flere trolig planlegger en fjelltur eller to før uken er omme. Da bør du i så fall kle deg godt, sier Granerud.

– Det blir en kjøligere værtype framover i Nord-Norge og på høyfjellet på Vestlandet. For eksempel på Sognefjellshytta blir det ned mot 8–10 plussgrader, og vinden øker. Det kan bli kuling i løpet av helga, og det er en vind man merker.

Meteorologen tar også et lite forbehold:

– Alt dette været avhenger litt av høytrykket og hvor langt nord det kommer. Tar det turen lenger nord enn til De britiske øyer, så kan det bety bedre vær for Vestlandet. Og fra og med søndag er det ganske stor usikkerhet om hvordan været blir.





