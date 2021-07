FHI-studie: Trangboddhet og lav inntekt øker smitterisikoen for barn

– Antall personer i husholdningen, trangboddhet, lav husholdningsinntekt og geografisk bosted på Østlandet (Oslo og Viken) øker risiko for å bli smittet. Dette passer med det vi vet om områder med høyere smitteforekomst, og at det kan være vanskeligere å overholde smittevernrådene i større familier eller der man bor trangt, sier Ketil Størdal, professor i barnesykdommer og førsteforfatter av studien.

Studien er foreløpig ikke fagfellevurdert, men er sendt inn til fagfellevurdering i et internasjonalt tidsskrift.

Studien viser også at barn og unge med kroniske sykdommer har lavere risiko for å bli smittet.

– Dette kan være fordi smitteverntiltak har vært skjerpet rundt disse barna, skriver Folkehelseinstituttet.

Få barn og unge har hatt behov for koronabehandling på sykehus i Norge, men alvorlig covid-19-sykdom har oppstått oftere hos dem som har kronisk sykdom fra før.

Studien viser også at barn under 1 år oftere blir innlagt enn andre aldersgrupper.

– Dette er typisk for mange infeksjoner hos barn, der vi ser at de minste barna oftere legges inn fordi de kan bli mer alvorlig syke, og også fordi man i en tidlig fase kan være mer usikker på hvordan infeksjonen utvikler seg og har behov for å kunne raskt tilby mer behandling og være i beredskap, sier Størdal.

