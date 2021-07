Nå kan enda flere besøke Friluftsbadet på Kongsten

– Etter dialog med kommuneoverlegen ser vi at vi kan øke antallsbegrensingen og fortsatt overholde smittevernreglene. Med 400 personer inne vil folk kunne holde en meter avstand.

Det sier badesjef Glenn Andersen i en pressemelding fra Fredrikstad kommune.

Tidligere denne uken ble det klart at trinn fire i gjenåpningen er utsatt. Andersen sier at det da var en god løsning å kunne øke antall gjester.

– Det er viktig for oss at folk er trygge og får en god badeopplevelse når de besøker oss. Det mener vi helt klart de vil få med 200 flere gjester inne.

Det vil fortsatt være sånn at gjestene må bestille billetter og såkalte badebolker på forhånd. Badebolkene er fra 1,5 time til 3 timer. Disse utvides nå med en halvtime.

– Det vil naturligvis ta litt lengre tid å få 400 mennesker inn og ut av badet enn 200 så vi håper de ekstra 30 minuttene kan være et plaster på såret for at noen kanskje må stå litt i kø før de slipper inn, sier Andersen.

– Jeg gleder meg selvfølgelig til vi kan fylle opp hver krok i badet igjen. Inntil da må jeg henstille alle som besøker oss til å overholde smittevernskravene, holde avstand til andre og holde seg hjemme hvis de er syke. Så er jeg sikker på at de som besøker oss i sommer også vil få en flott badeopplevelse, avslutter han.

