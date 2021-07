– En må respektere beboere som ikke er fornøyde med maten som serveres på et sykehjem. Men maten jeg fikk under mitt opphold på Fredrikstad Korttidssenter hadde et hotell-nivå, sier Ingrid Kristiansen (89) etter Demokratens oppslag om den tidligere Ap-politikeren Frank Søraa som ga maten på korttidssenteret strykkarakter. (Tomm Pentz Pedersen)