Helsedirektøren tror testing vil erstatte karantene utover høsten

De fleste over 18 år vil ha fått tilbud om vaksine innen skolestart, og planen er å starte opp skolene som normalt, på grønt nivå, og gradvis redusere bruken av TISK, forteller Guldvog til VG.

TISK er strategien som kommunene bruker ved smitteutbrudd. Det står for testing, isolering, smittesporing og karantene. Ifølge helsedirektøren vil T-en gradvis erstatte K-en til høsten, både i samfunnet og i skolen.

– Tanken er at man går over fra TISK til TIST, hvor man i større grad tester, og at de som har positiv test må isolere seg en periode.

Det neste som forsvinner, vil være smittesporing, deretter isolasjon og helt til slutt testing. Dette regner Guldvog med at vil forsvinne utover senhøsten og tidlig vinter. Men han tar forbehold mot at det kan komme virusvarianter som gjør at vaksinene ikke fungerer godt nok.

