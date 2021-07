Få smittetilfeller og mer nøyaktig testing

Det sier overlege Anita Kanestrøm i seksjon for genteknologi ved Sykehuset i Østfold i en pressemelding.

De muterte variantene av viruset har tidligere blitt kalt for britiske, sørafrikanske, brasilianske og indiske varianter. Nå brukes isteden Alfa, Beta, Gamma og Delta. Sistnevnte er varianten som har blitt mye omtalt i mediene i det siste, og er blant annet blitt påvist i Drammen. I dag meldte også NRK Østfold at en gjest som deltok på Vidar Villa-konsert på Hvaler i helgen har testet positivt for Deltavarianten av viruset.

[ Trinn fire i regjeringens gjenåpningsplan utsettes ]

Alle disse variantene kan nå påvises ved Sykehuset i Østfold.

– At vi kan påvise disse mutasjonene selv, betyr at kommunene raskt kan få beskjed om hvilken variant innbyggere som tester positivt, er smittet med, sier Kanestrøm.

Sykehuset i Østfold opplyser om at de fortsatt mottar flere hundre prøver hver dag, til tross for at antallet som tester seg har gått ned.

– De siste ukene har vi hatt flere dager uten en eneste positiv prøve. Vi håper denne utviklingen fortsetter, men vi er forberedt på at antall positive prøver kan gå opp igjen nå når befolkningen har større frihet til å bevege seg både i inn- og utland, sier overlegen.