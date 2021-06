Studie: Pfizer-vaksinen kan gi beskyttelse i flere år

Gladmeldingen kommer i et forskningsstudie publisert i tidsskriften Nature, hvor amerikanske forskere fant at det mest sannsynlig er unødvendig med en tredje dose av vaksinen for dem som allerede er fullvaksinert med Pfizer.

Pfizer-sjefen sa tidligere i april at de fleste vil trenge en tredje dose innen 12 måneder etter vaksinering for å være helt beskyttet, og at det er mulig folk vil trenge å bli vaksinert mot viruset årlig. Dette ser det ut som forskere nå har motbevist.

– For folk som har tatt vaksinen, bør dette føles bra. De kan være optimistiske, sier lektor i patologi og immunologi Ali Ellebedy ved Washington University School of Medicine i Saint Louis.

Forskningsstudiet har undersøkt immunresponsen i lymfeknutene ved armhulen, hvor reaksjonen til vaksinen skjer. Der kom det fram at 100 prosent av dem som deltok på forskningsstudiet, utviklet gode immunresponser selv fire måneder etter de fikk mRNA-vaksinen til Pfizer.

Det er enda ikke forsket på om reaksjonen er den samme for dem som er vaksinert med andre vaksiner, som AstraZeneca, Janssen og Novavax.