EU-kommisjonen har i dag annonsert at de innen utgangen av 2023 vil legge frem et lovforslag om forbud mot hold av dyr i bur og trange binger. Forbud mot burhøner og fiksering av gris i fødebingen vil gjelde også i Norge. Det skriver Dyrevernalliansen i en pressemelding.

– En historisk seier for dyrevernbevegelsen, sier kommunikasjonsleder Live Kleveland i Dyrevernalliansen.

Høner, griser og kalver

Bakgrunnen for dette er innbyggerinitiativet “End the Cage Age”, som har samlet over 1,4 millioner underskrifter fra innbyggere i en rekke EU-land. Initiativet ledes av organisasjonen Eurogroup for Animals, som Dyrevernalliansen er medlem av.

Forbudet vil omfatte blant annet blant annet høner, griser og kalver. Det vil innebære forbud mot hold av burhøns og fiksering av gris i fødebinge, som fortsatt er lovlig også i Norge. Også trange binger for nyfødte kalver vil bli forbudt.

EØS-samarbeid

I 2019 satt ni prosent av norske høner i bur. Fiksering av gris i fødebingen er lovlig, men det foreligger ikke tall på hvor vanlig det er hos norske svinebønder. Oppstalling av kalv i individuelle binger er lovlig i Norge.

– Kravene til dyrevelferd vil få konsekvenser for Norge også, fordi reglene er en del av EØS-samarbeidet. Dette er også et tydelig signal til markedet med dagligvare og matprodusenter. Tiden for bur, bås og trange binger går mot slutten. Ettertiden vil se tilbake på høner i bur og fastspente griser som avskyelig dyremishandling, sier kommunikasjonsleder i Dyrevernalliansen, Live Kleveland.

Det er ikke ennå vedtatt hvor lang tid utfasingen skal ta, men 2027 nevnes som en mulig frist. Kommisjonen understreker at bønder som må legge om driften vil få økonomisk støtte.

