Tidligere Ap-politiker Frank Søraa (72) slakter serveringen: – Maten smaker ikke på gamlehjemmet

– Noen må si fra. Når andre ikke tør, så får jeg gjøre det, sier 72-åringen etter et tre ukers opphold ved Fredrikstad Korttidssenter.

Den var fargeløs og lite innbydende. Dandert i ei smørje, liksom. — Frank Søraa om maten ved korttidssenteret

– Jeg måtte til slutt be kona mi komme med middagsmat hjemmefra. Maten jeg fikk på Fredrikstad korttidssenter var både fargeløs og smakløs, hevder Frank Søraa (72), tidligere profilert Ap-politiker i Onsøy. (privat)

Gir maten det glatte lag

Synlig avmagret etter en kraftig og langvarig lungebetennelse, tar den tidligere Ap-politikeren fra Onsøy Dagsavisen Demokraten mot hjemme i huset ved Ålekilene. 15 år etter at han og partifellen Bjørn Hansen klarte å overtale Fredrikstad Ap til å bygge byens nye sykehjem på Gressvik – og ikke på Trosvikstranda – har Søraa selv blitt bruker av kommunens sykehjemstjenester. Strålende fornøyd er den frittalende eks-politikeren dog ikke:

– For å si det akkurat som det er: jeg blir flau på de eldres vegne hvis dette er maten de får servert uke ut og måned inn på gamlehjemmet. Dette er pinlig. Jeg måtte til slutt be kona mi komme med middagsmat hjemmefra. Så ille var det, sier den mangeårige lokalpolitikeren og tidligere driveren av den nå nedlagte Bertelsen-slippen på Kråkerøy.

– Hva var det med maten du ikke var fornøyd med?

– Alt! Den var fargeløs og lite innbydende. Dandert i ei smørje, liksom. Smakløs var den også. Og ofte kald. Vi liker vel å få middagen servert varm? Eller er ikke det så nøye? spør 72-åringen som tross skrantende helsetilstand fortsatt har verbal pondus.

Søraa skal ifølge eget utsagn flere ganger ha uttrykt sin misnøye med maten under oppholdet Fredrikstad Korttidssenter.

– Men det var ingen som kunne gjøre noe. Sykepleierne hadde ikke noe med matserveringen å gjøre og middagen kom transportert fra et annet sted i kommunen. Derfor går jeg nå ut i avisa for å fortelle om serveringen som jeg vil kalle tragisk. Da er det kanskje noen som tar ansvar. For hvis dette er maten de gamle, pleietrengende får servert på et sykehjem i Fredrikstad i 2021, ja så er ikke dette holdbart, sier Søraa i klartekst.

– Hva fikk du servert til middag da?

– Det var litt av hvert. Kjøtt, fisk og så videre. Men det smakte liksom ikke av en eller annen grunn. Maten virket liksom hermetisk. Nei – det er ikke noe jeg skal prøve om igjen. Da ringer jeg heller til madammen. Så får ho komme oppover med maten hvis jeg må til Borge en gang til. Og det håper jeg at jeg slipper! tordner Søraa og avslutter:

– Jeg er overbevist om at mange gamle som bor på «hjemmet» mener det samme som meg. De tør bare ikke si fra. Setter du deg opp mot de som bestemmer, får du det kanskje enda verre, hevder Søraa.

Ber folk si fra

Ronny Kløvfjell, mangeårig kjøkkensjef i Fredrikstad kommune, skriver i en e-post til Dagsavisen Demokraten at det er veldig sjeldent han får klage på matserveringen på kommunenes sykehjem:.

– Det er cirka 1000 personer som spiser middag hver dag og blant 1000 personer vil det nok alltid være noen diskusjoner om hva som er god mat, poengterer Kløvfjell.

– Vi er avhengig av tilbakemeldinger for å kunne bli enda bedre. — Ronny Kløvfjell, kjøkkensjef

– Vi har møtt en bruker av Fredrikstad Korttidssenter som mener maten han får servert der er smakløs, fargeløs, kald og lite innbydende. Hva kan du si til dette?

– På sykehjem serveres det nå fire måltider per døgn. Det er frokost, lunsj, middag og kvelds. Vi prøver å sette sammen en middagsmeny som tar hensyn til farger, årstider, variasjon, ernæringsstatus, aldersgrupper og ønsker. Hvis noen syns maten er smakløs, fargeløs og så videre, ønsker vi å komme i dialog med beboeren for å kunne tilrettelegge mat til beboeren.

– Kan det være flere eldre ute på institusjonene som er misfornøyde med maten, men ikke våger å si fra?

– Jeg håper at alle beboere tør å si sin mening om matserveringen på sykehjem i Fredrikstad. Vi ønsker tilbakemelding på maten, og vi kan tilpasse mat og menyer slik at de fleste beboere bli fornøyd. Vi har som sagt lite klager på maten, men vi er avhengig av tilbakemeldinger for å kunne bli enda bedre.

– Blir maten som serveres på korttidssenteret også laget der – altså i kjøkkenet i tidligere Borge sykehjem?

– Det meste av maten som serveres på kortidssenteret, er laget på kortidssenteret. Når det gjelder middagsmat er deler av middagen produsert ved kommunekjøkkenet og fraktet til kortidssenteret. På kjøkkenet ved kortidssenteret er det faglærte kokker som tar seg av slutt-tilberedingen og sender maten ut til avdelingen som serverer den. Middagen som kjøres ut fra kjøkkenet skal logges hver dag at den holder over 60 grader når den forlater kjøkkenet. Maten transporteres ut på avdelingen i varmevogner som holder på temperaturen. Dermed skal middagen være varm når den serveres, understreker kommunes kjøkkensjef Ronny Kløvfjell.

Ukjent for Wærnes

Kommunens brukerombud Barbro Wærnes opplyser til Dagsavisen Demokraten at hun så langt aldri har fått klager fra brukere eller fra deres pårørende på matserveringen ved sykehjemmene.

– Men de eldre i dag tilhører også en generasjon som gjerne ikke sier fra når kvaliteten ikke er god nok, understreker Wærnes, som oppfordrer brukerne til å ta kontakt med i første rekke ledelsen ved institusjonen eller kjøkkensjefen når man mener matserveringen ikke er god nok.

