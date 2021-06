– Det ligger an til at vi kan gjøre en etterlengtet prøvetur sent i høst slik at vi kan satse på 2022 som den første ordinære sesongen, sier den engasjerte talsmannen til Dagsavisen Demokraten.

På oppløpssida

Dermed har det tatt «noe tid» lenger å få den ærverdige skuta seilingsklar igjen enn hva entusiastene som igangsatte restaureringsarbeidet i 1993 håpet på. I løpet av de 28 årene er 1997, 2000, 2004 og så videre, nevnt som konkrete år for ferdigstillelse av det omfattende arbeidet. Men NÅ kan Alnæs forsikre at den store dagen nærmer seg:

– Vi må jo si at det var minst like mye gjenoppbygging som restaurering denne lange reisen bestod av. Ingen har noen gang kunnet forutsi hvor krevende dette kom til å bli. Men; det eneste arbeidet av betydning som gjenstår nå er å gjøre det elektriske anlegget komplett samt å sluttføre jobben med brannsikringssystemene. Dette skal vi få gjennomført de neste månedene slik at vi kan ta med Sjøfartsdirektoratet på prøvetur mot slutten av året. Får vi de nødvendige godkjenningene da, vil vi kunne ta med oss folk på tur fra neste sommersesong av, forklarer en med rette stolt Alnæs til avisa.

Hyppige pengedryss

Alnæs & Co. har ingen oversikt over antallet dugnadstimer som er brukt på å bytte store deler av skroget, forberede for nye tredekk, bygge opp styrhuset, flytte båten fra Seut til Engelsviken og fra Engelsviken til Isegran og så videre, og så videre.

– Det vi kan si er at det fra 2015 og oppover er lagt ned 8-9000 timer i året. Vi snakker totalt flerfoldige titusener av timer. For tida er vi rundt 25 mann og ikke å forglemme to fantastiske damer som både skraper, maler og serverer! Så ja; det går framover i ett sett, smiler Alnæs etter å ha tatt i mot en representant fra enda en donator til det vidløftige prosjektet.

– Det er heldigvis mange som vi støtte dette arbeidet. I dag har vi fått 136.000 kroner fra Berg Sparebank – penger som skal brukes til å lage autentiske vugger for livbåtene. Her skal både Hardanger Fartøyvernsenter og Maritime Center Fredrikstad bidra til at utstyret blir seende ut som det gjorde ved hjelp av bilder tatt på 1940-tallet, forteller Knut Alnæs.

Cirka 30 millioner kroner har gått med så langt for å gi passasjerbåten svært mange i distriktet fremdeles har et nært forhold til nytt liv. En lang rekke offentlige instanser og mange titalls firmaer fra næringslivet har bidratt underveis.

Nå kan altså flagget snart heises i hekken – og skuta som ble bygget på FMV i 1892 kan igjen kaste loss.

