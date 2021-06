Regjeringa har i dag oppretta to nye verneområder i Fredrikstad kommune i Viken fylke. Rauerfjorden marine verneområde og Teineholmen naturreservat utgjør et sammenhengende område med viktige naturverdier. Det skriver regjeringen i en pressemelding.

– Oslofjorden har natur vi skal være stolte av, men tilstanden er flere steder kritisk både for planter, fisk og andre sjødyr. Jeg er glad for at vi i dag er i mål med en viktig utvidning av de verna områda i fjorden, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn (V).

Genser til Ytre Hvaler

Strandkanten på øya Rauer. Den spesielle geologien gir variert topografi også under vatn. Søylene og formasjonene blir ofte kalt rauker. Foto: Gunnar Bjar, Statsforvalteren i Oslo og Viken

Området som no er verna heng sammen med Ytre Hvaler nasjonalpark i søraust. Færder nasjonalpark ligg like i nærleiken på vestsida av fjorden. Samla er mer enn en tredjedel av Oslofjorden nå verna.

– Ikke minst er jeg glad for at vi kunne verne dette viktige området i nært samarbeid med Fredrikstad kommune og Viken fylkeskommune, som har stått på for å få vernet på plass, seier klima- og miljøminister Sveinung Rotevatn.

De verna områda inneholder både vakker skjærgård, og særegne naturverdier på dypet, som korallrev. Artsrikdommen er prega av den baltiske strømmen, som gir vann med lavt saltinnhold og store temperatursvingninger. Området er også viktig for sjøfugl.

Se kart over Rauerfjorden verneområde her.

Se kart over Teineholmen verneområde her.

- Jeg mener vernet vil være positivt for det aktive friluftslivet som foregår i området. Også kystfisket i området kan fortsette som før. Nye inngrep som kan skade naturen, som mellom annet installasjoner på havbunnen, deponering av masse, mudring med videre, og bruk av bunntrål, er eksempler på aktiviteter som blir forbudt, seier Rotevatn.

Nasjonalparkstyret for Ytre Hvaler nasjonalpark skal i det daglige forvalte verneverdiene knytt til Rauerfjorden marine verneområde og Teineholmen naturreservat. Samman med Kosterhavet nasjonalpark på svensk side av grensa, er et sammenhengende kystområde med et samla areal på om lag 752 km² i Skagerrak, fra Fredrikstad til Kosterøyene og Bohuslän på svensk side av grensa, nå verna.

