Lederskifte ved Østsiden sykehjem

– Dette er noe jeg ser fram til, gleder meg og er stolt over. Østsiden er et sykehjem med faglig dyktige og dedikerte ansatte som brenner for jobben sin. Å drifte et sykehjem er teamarbeid 24-7, sier Ingeborg Rugland.

– Jeg er opptatt av lagspill, det å spille hverandre gode. En god tjeneste er noe vi skaper sammen, presiserer Rugland.

Hun er ny virksomhetsleder fra 1. juni og kommer fra jobben som avdelingssykepleier ved Østsiden sykehjem.

Bred erfaring

Rugland er utdannet sykepleier med en videreutdanning innen demensomsorg og ledelse. Hun er ferdig med en master i organisasjon og ledelse ved Høgskolen i Østfold neste sommer, hvis alt går etter planen. Rugland begynte i hjemmesykepleien i Fredrikstad kommune i 2002. I 2014 ble hun avdelingssykepleier i hjemmesykepleien.

– Å ha erfaring fra flere etater er nyttig med tanke på samhandling og gode pasientforløp, sier Rugland.

Den siste måneden har hun gått i tospann med Lillian Rosten, for å bli godt innsatt i lederoppgavene.

– Det er et riktig tidspunkt for meg å gå av med pensjon nå, og jeg er glad for at en dyktig etterfølger er på plass. Men det er vemodig, og jeg kommer til å savne menneskene jeg har hatt rundt meg, sier Rosten.

Bygget opp helsehuset

Rosten har jobbet 22 år i Fredrikstad kommune, og var blant annet med på å bygge opp helsehuset. Før dette jobbet hun ni år i Sarpsborg kommune, hovedsakelig i hjemmesykepleien. Som nyutdannet begynte hun på sykehuset, der jobbet hun på kirurgisk avdeling og på intensivavdelingen.

Østsiden er Fredrikstads største og nyeste sykehjem med 112 sykehjemsplasser og dagtilbud. Budsjettet er på vel 100 millioner kroner. Det er ansatt 128 årsverk i virksomheten som tilsvarer 210 ansatte. Sykehjemmet har det nyeste innen velferdsteknologi.

