Varebil hadde så tung overlast at hjulene måtte byttes

En polsk varebil viste seg å veie 4,3 tonn – 900 kilo mer enn tillatt grense. Bilen ble stanset for kontroll av Statens vegvesen fredag, da veimyndigheten avholdt en mobil kjøretøykontroll i Sarpsborg.

Den store overlasten gikk hardt utover hjulene på bilen, ifølge Statens vegvesens rapport, hvor det kommer fram at hjulene måtte byttes.

Føreren av varebilen ble anmeldt til politiet for overlasten og bilen ilagt bruksforbud, opplyser veivesenet.

Yrkessjåførbevis ikke gyldig

I den samme kontrollen, etter at veivesenet hadde flyttet seg til Halden, ble også en annen sjåfør anmeldt til politiet. Føreren av en norsk lastebil ble avslørt i dokumentkontrollen, hvor det viste seg at mannens yrkessjåførbevis hadde vært ugyldig siden 2019.

54 tunge kjøretøy ble kontrollert ved svenskegrensa på Svinesund og i Ørje fredag, hvorav 30 fikk skriftlige pålegg om tekniske utbedringer og 20 fikk kjøreforbud. Det ble skrevet fire gebyrer, ett av dem for overlast, og levert to anmeldelser til politiet.

Ville ikke ta ansvar

På Svinesund kom også en sjåfør i fokus. Da veivesenets kontrollører påpekte at den tunge lasten på vogntoget hans var for dårlig sikret, reagerte han bare med et skuldertrekk og skal ha sagt: «I am only the driver».

– Sånt får vi ofte høre, det er en del sjåfører som prøver seg på den varianten. Men det er klart at sjåføren har ansvaret for kjøretøyet og lasten, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

