«Det var ikke det verste vi har sett her på Svinesund, men det er ikke langt unna heller», heter det i Statens vegvesens rapport fra kontrollen på svenskegrensa fredag.

Den er det ikke fagleder Øyvind Grotterød som har skrevet, men han deler oppfatningen av at mangelen på bremsevirkning var total. På tilhengerens venstre side manglet det bremseklosser og flere av hjulene gikk stål mot stål.

Sånt ønsker vi ikke å ha på veien. — Øyvind Grotterød, fagleder i Statens vegvesen

Veivesenet fant bremsemangelen såpass graverende at tilhengeren ble avskiltet på stedet.

– Bremsetesten viste at det ikke er brems på venstresiden av tilhengeren, og bildene viser også at her er det ikke mer å hente. Det er helt slutt på bremsebelegget. Sånt ønsker vi ikke å ha på veien, slår Grotterød fast overfor Dagsavisen Demokraten.

54 tunge kjøretøy ble kontrollert på Svinesund og i Ørje fredag, hvorav 30 fikk skriftlige pålegg om tekniske utbedringer og 20 fikk kjøreforbud. Det ble skrevet fire gebyrer, ett av dem for overlast, og levert to anmeldelser til politiet.

