Tonnevis med last var i ferd med å skli av vogntog

Vogntoget kom kjørende inn over svenskegrensa på Svinesund til Norge fredag, da Statens vegvesens kontrollører åpenbart så seg nødt til å gi sjåføren midlertidig kjøreforbud da de fikk se den dårlig sikrede lasten.

— Vogntogsjåfør stanset på Svinesund



På en åpen tilhenger med rekkverk var tonns tunge storsekker lastet i to høyder uten at de var sikret godt nok, ifølge veivesenet. Sekkene hadde flyttet på seg slik at tilhengeren etter reglene ble for bred.

Da sjåføren ble konfrontert med hvordan det sto til med lasten hans, skal han ha reagert med et skuldertrekk og hevdet at det ikke var hans problem.

«I am only the driver», skal han ha svart, ifølge veivesenets rapport.

– Sånt får vi ofte høre, det er en del sjåfører som prøver seg på den varianten. Men det er klart at sjåføren har ansvaret for kjøretøyet og lasten, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

Truck for å laste om

Tilhengeren med de tunge sekkene måtte lastes om, og det var ikke gjort i en håndvending. Slike sekker veier nemlig alt fra 500 til 1.500 kilo, ifølge Grotterød.

– Det er store, tunge sekker, og her var det en ekstra utfordring i at de var lastet to i høyden. Om ikke man har kran, må man i alle fall ha en truck, som ble løsningen her til slutt, forteller Grotterød.

På den samme tilhengeren ble det oppdaget rustskader og sprekker i ramma, noe sjåføren fikk en mangellapp for.

Rustskader og sprekker i ramma på tilhengeren til et utenlandsk vogntog på Svinesund. (Statens vegvesen)

54 tunge kjøretøy ble kontrollert på Svinesund og i Ørje fredag, hvorav 30 fikk skriftlige pålegg om tekniske utbedringer og 20 fikk kjøreforbud. Det ble skrevet fire gebyrer, ett av dem for overlast, og levert to anmeldelser til politiet.

