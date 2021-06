Stopper stadig sjåfører som sitter på bilbeltet i stedet for å bruke det: – Trist å se

– Nye lastebiler har et varslingssystem som forteller sjåføren at alt ikke er på stell, og når noen da velger denne løsningen i stedet for å ta det på seg, blir jeg veldig forundra og ganske skremt, sier fagleder Øyvind Grotterød i Statens vegvesen til Dagsavisen Demokraten.

Løsningen han snakker om er tungbilsjåfører som fester setebeltet i beltespennen før de tar plass bak rattet for å kjøre, og dermed sitter løst og ledig på transportetappen sin. Senest onsdag kom vegvesenets kontrollører over et slikt tilfelle ved Svinesund.

– Det blir stadig observert sjåfører som sitter på beltet, noe som ikke er helt heldig hvis en ulykke inntreffer, heter det i rapporten som er sendt ut til pressen.

– Ønsker å berge liv

Vedlagt følger også et bilde av den alternative beltebruken, og Grotterød er langt fra imponert når han blir bedt om å kommentere fotobeviset.

– Dette bildet er trist å se, og det ser ikke ut til å være så gamle bilen heller. Sjåføren velger nok da å gjøre det sånn fordi han er lei av å høre på den ulyden kjøretøyet gir fra seg når beltet ikke er festet, men det får konsekvenser, fastslår han.

Vegvesenet har lite til overs for denne alternative beltebruken som ble oppdaget ved Svinesund 16. juni. (Statens vegvesen)

Blir man tatt for å la være å bruke sikkerhetsbelte gir det nemlig en bot på 1.500 kroner, men det er ikke først og fremst pengene som er vegvesenets motivasjon for å slå hardt ned på manglende beltebruk.

– Vi tenker trafikksikkerhet, som jeg har sagt til det kjedsommelige, og ønsker å være med på å berge livet til sjåføren. I akkurat sånne tilfeller som dette, er det han selv det går ut over hvis det skulle gå gærent, sier Grotterød.

Ingen unnskyldning

Hans klare oppfordring er derfor at alle bruker bilbelte, uansett hva slags bil man kjører.

– Jeg har kjørt en del tunge biler selv, og vet at det er enklere å la være der enn i en lett bil. Noe av tanken er nok at man sitter høyt, er sikret og har god oversikt – det er mye som slår inn.

– Samtidig vet vi at hvis man kolliderer eller havner utenfor veien med et større kjøretøy, og kanskje til og med velter, er sannsynligheten stor for enorme skader på både personell og kjøretøy. Om sjåføren ikke er fastspent, er det en mulighet for å falle ut, og i verste fall bli klemt i hjel under bilen. Derfor er det ekstremt viktig å bruke belte selv i tunge biler, advarer faglederen.

Prøver seg med legeerklæring

Men til tross for den strenge tonen, ser ikke Grotterød bare mørkt på situasjonen. Erfaringen hans er nemlig at det er færre som synder nå enn tidligere.

– Vi sjekker alle som kommer forbi, både på grensene og langs veien har vi et stort fokus på dette, og trenden rundt beltebruk i lastebil har blitt mye bedre. Både vi og politiet har lagt ned en formidabel jobb på dette området, og det er liten tvil om at det å bruke bilbelte gir den største trafikksikkerhetsgevinsten. Men dessverre er det fortsatt en del som lar være.

Faglederen kan også fortelle om mange kreative forsøk på å slippe unna beltegebyret.

– Vi har personer som får en legeerklæring på at de ikke kan bruke belte, og så kan man stille spørsmål ved om det er reelt, eller om man bare ikke vil. Mange har nok fått en god grunn, men fabrikantene har brukt milliarder av kroner på å utvikle systemer som skal sørge for at det er mest mulig trafikksikkert, og i dag har disse beltene blitt så fine at man skal være ganske dårlig for å ikke kunne bruke dem, mener Grotterød.

– Selv har jeg blitt såpass «ille» at når jeg går ut på kvelden for å kjøre bilen inn i garasjen, tar jeg på beltet. Det går på autopilot, så dette er en vanesak, avslutter han.

Dette svenskregistrerte vogntoget fikk ikke kjøre videre fra Ørje, som følge av at det ble avdekket sprekker i bremseskivene på både bil og henger. (Statens vegvesen)

Mye lastsikringsfeil

Andre tilfeller vegvesenet trekker fram i rapporten fra onsdagens kontroller ved de to største grenseovergangene i Østfold er blant annet at flere biler har blitt stoppet på grunn av dårlig utsyn og mangelfull sikring av lasten. To tungbiler som ble sjekket ved Svinesund manglet bremser på tilhenger, og måtte innom verksted før de fikk kjøre videre.

Ved Ørje ble det oppdaget sprekk i bremseskiver på både bil og henger på et svenskregistrert vogntog. Sjåføren fikk også skriftlig pålegg om å ordne opp i lastsikringen.

– Et modulvogntog ble også tatt inn til nærmere kontroll, det viste seg at dette var for bredt og at lastsikring ikke var noe å rope «hurra» for. Endte med bruksforbud, heter det i rapporten.

Totalt ble 63 tunge kjøretøy kontrollert ved Ørje, Svinesund og i mobile kontroller rundt om i Østfold onsdag, noe som resulterte i 36 skriftlige pålegg om å utbedre mangler og 28 kjøreforbud.

