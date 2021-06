Ketil tror lappens mysterium er oppklart

Etter at Ketil Karlsen fortalte den spesielle historien i Dagsavisen Demokraten, om lappen han fant på døra hjemme, har han selv gjort litt detektivarbeid. Budskapet på lappen var såpass ubehagelig at det ikke var noe han bare kunne legge bort.

– Nei, jeg syntes jo ikke dette var noe trivelig. Det gnager litt videre i hodet så lenge man ikke vet hvem som er avsender og hvorfor lappen havnet på døra mi, sier Karlsen en drøy uke etter at vi pratet med ham sist.

[ Ketil fant skremmende lapp på døra: – Den kan umulig være ment for meg ]

Bedt om å la navngitt kvinne være i fred

Da så han seg nødt til å fortelle om lappen i avisa, i håp om å nå fram til avsenderen, som han mente måtte ha tatt feil av ham selv og en eventuell annen Ketil.

Karlsen syntes det var ekstra ubehagelig å tenke på at avsenderen kunne komme på døra mens barna er hos ham. Han valgte for sikkerhets skyld, med tanke på en eventuell utvikling i saken, å anmelde lappen til politiet.

Det gnager litt videre i hodet så lenge man ikke vet hvem som er avsender og hvorfor lappen havnet på døra mi. — Ketil Karlsen

På lappen sto det:

«Ketil! Denne beskjed gis deg kun 1 gang! Heretter stopper dine sms & tlf-anrop, samt & gå inn på tomta til ho (kvinnens navn anonymisert av Dagsavisen Demokraten). Nå er det nok! Til din fordel om du hører nå!»

Karlsen rykket ut på Facebook samme kveld og lot seg intervju av Dagsavisen Demokraten da vi kontaktet ham dagen etter. Han håpet å nå fram til avsenderen med at vedkommende hadde kontaktet feil Ketil, og ba i sitt Facebook-innlegg den rette Ketil om å la den navngitte kvinnen være i fred.

[ Alenemamma Linn (32): – Jeg har aldri følt meg dårligere enn da jeg endte på sosialen. Det bare skada meg mer ]

Denne lappen fant Ketil Karlsen på døra si da han kom sent hjem fra jobb forrige uke. Han skjønte fort at den ikke var til ham. Dagsavisen Demokraten har anonymisert kvinnen, som er navngitt ved fornavn én gang på lappen. (Martin Næss Kristiansen)

Undersøkte selv

Etter å ha undersøkt litt på egenhånd, er Ketil Karlsen ikke lenger sikker på at det i det hele tatt finnes en annen Ketil som avsenderen ønsket å nå.

– Håndskriften likner på skriften på en annen lapp i nabolaget mitt for en tid tilbake. I tillegg mener jeg å ha funnet ut av hvem den navngitte kvinnen på lappen er, og hun skjønte ingenting av dette, forteller Karlsen.

Politiet slo fast nokså kategorisk, overfor Dagsavisen Demokraten forrige uke, at saken ikke er noe de vil bruke tid på å etterforske. Det ser det heller ikke ut til å være behov for, mener Karlsen nå.

I sum mener Karlsen at det han har funnet ut tyder på at budskapet på lappen ikke er reelt og at den heller ikke var ment for en annen Ketil. Dagsavisen Demokraten er kjent med resultatet av Karlsens egne undersøkelser, men har valgt ikke å gå mer i detalj av hensyn til eventuelt involverte personer.

– Selv om jeg ikke er sikker, har jeg nok i alle fall slått meg til ro med at det, med bakgrunn i lappen, sannsynligvis ikke er noen som vil meg eller en annen Ketil noe vondt, slutter Ketil Karlsen.

[ Alvilde (13) til topps med sterk, personlig tekst ]