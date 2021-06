Smuglet 328 liter sprit og 6.580 sigaretter med vogntog

På kveldstid lørdag 12. juni ble en polskregistrert ekvipasje stoppet på vei ut fra tollstasjonen ved Svinesund etter at sjåføren, en mann i 30-årene, hadde vært innom rød sone for å deklarere lasten.

– Han forklarte faktisk at han skulle tilbake til Sverige fordi han manglet faktura på noen av varene, og måtte over grensa igjen for å ordne de riktige papirene. Varene han fraktet skulle leveres til et firma i Norge, opplyser seksjonssjef Per Kristian Grandahl ved Svinesund tollsted.

Det ble bestemt at vogntoget skulle skannes, men før dette ble sjåføren spurt om han hadde med seg andre tollpliktige varer. Han svarte da at han hadde med seg tre liter brennevin.

– Under skanning kunne operatøren tydelig se at det lå flasker i pallekassa på ekvipasjen, og da kassa ble åpnet så man fort at den inneholdt store mengder alkohol, forteller Grandahl.

Sjåføren bekreftet da antallet esker med sprit som ble funnet i hulrommet under vogntoget, og det viste seg også at han hadde med seg flere kartonger med sigaretter. I tillegg ble et funnet ytterligere to esker med sprit i førerhytta.

– Totalt hadde han med seg 328 liter brennevin og 6.580 sigaretter. Unndratte avgifter på dette utgjør 169.553 kroner, forteller Grandahl.

Smuglervarene ble beslaglagt, og politiet ble koblet inn og følger opp saken videre med tanke på straffereaksjon.

Sjåføren hevdet innledningsvis at han bare hadde med seg tre liter sprit, men det viste seg raskt å ikke stemme. (Tolletaten)