Allerede er Sommerlab i uke 25 fulltegnet. Men i uke 32 er det ledige plasser, opplyser Inspiria science center i en pressemelding. Målet med Sommerlab er spre realfagsglede til barna i lokalsamfunnet i og rundt Sarpsborg.

– Vi har inngått et samarbeid med Forskerfabrikken rundt sommerskolene fordi vi vet at kursene holder høy kvalitet. Her får barna oppleve forskningens spennende verden med dager fulle av undring, nysgjerrighet og forskertrang. , forteller pedagogisk formidler hos Inspiria science center, Per Kristian Grytdal.

– Vi gleder oss til å ønske barna velkommen!

Guri Melby på fjorårets åpning av Sommerlab på INSPIRIA. (Forskerfabrikken / Ida Randa)

Viktig å prioritere de yngste

Mange skoleelever har mistet verdifull læretid på grunn av pandemien. Nå er håpet at gode sommerskoletilbud skal gi ny inspirasjon og kunnskap.

– Vi ser at det å gå på sommerskole har en langvarig positiv effekt. Forskning viser at tilbud som sommerskole motvirker læringstapet mange barn får gjennom en lang ferie. Det gjelder spesielt barn som ikke opplever så mye nytt i ferien, forklarer fabrikksjef Hanne S. Finstad.

På Sommerlab gjøres realfag til praktiske fag der barna får utforske og eksperimentere ute og inne hele dagen. Finstad tror dette er grunnen til at så mange barn trives på Sommerlab.

– I år får barna bygge sin egen solcellebil, teste ut ulike metoder for å rense vann, samarbeide om å knekke koder og lage elektriske maskiner av resirkulert emballasje, sier hun.

På Sommerlab møter barna en annerledes læringsarena.

– Det gis rom til faglig lek og sosiale aktiviteter, noe som er ekstra viktig denne sommeren. Av erfaring vet vi at mange barn sitter igjen med nye vennskap etter fem dager hos oss, forteller Finstad.

De opplyser om at de vil følge både lokale og nasjonale retningslinjer på Sommerlab.

– Det aller viktigste er å gi barna en skikkelig kul sommeropplevelse hvor de kan eksperimentere, forske og ha det gøy, samtidig som de kommer sunne og friske hjem igjen, sier Per Kristian Grytdal.

Kan vann eksplodere, og trenger man egentlig en fryser for å lage iskrem?, er noen av temaene som barna skal forske på i år. løpet av uka skal barna også løse et mysterium, der barna blir nødt til å knekke koder, samarbeide, lete etter skjulte spor og finne fram sin indre detektiv for å klare å løse saken. Her er kursinnholdet det samme som i 2020.

Når og hvor?

INSPIRIA science center (Sarpsborg) uke 25 og uke 32

Kongeveien skole (Halden), uke 25 og uke 32

Bytårnet skole (Moss), uke 25

Rygge ungdomsskole (Moss) uke 26

Nøkkeland skole (Moss) uke 32

Trara skole (Fredrikstad), uke 25 og uke 32

Mer informasjon finner du her: https://www.inspiria.no/?ItemID=6145

Fem fakta om Sommerlab

Sommerlab er et forskerkurs for barn som skal begynne i 5.–7. klasse til høsten

Kursene går over fem dager og arrangeres i uke 25 (fullt kurs) og 32 (ledige plasser)

Alle deltakere får forskerutstyr, solcellebil, t-skjorte, oppgavehefte og familiebillett til vitensenteret

INSPIRIA science center er et opplevelses- og læringssenter innen matematikk, naturvitenskap og teknologi der de besøkende lærer ved å eksperimentere selv: https://www.inspiria.no/

Forskerfabrikken er en sosial entreprenør som arbeider for å spre realfagsglede og -forståelse til barn over hele landet: www.forskerfabrikken.no

