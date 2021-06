Kommuneoverlegen har som følge av lavt smittetrykk besluttet at skoler og barnehager i Fredrikstad får smitteverntiltak på grønt nivå fra og med mandag 21. juni. Det melder kommunen på sine nettsider.

– Jeg tror nok de som jobber i barnehagene synes det skal bli godt å få en mer normal hverdag, sier Fredrikstads barnehagesjef Gøril Pedersen Bjerknes til Dagsavisen Demokraten.

Aller mest gledelig er det at ungene kan få lov å være der de har lyst til å være og leke med dem de vil leke med. — Sunniva Rønning Skåre, styrer i Ørebekk barnehage

Styrer Sunniva Rønning Skåre i Ørebekk barnehage kan i alle fall gi etatsjefen rett i det. Hun gleder seg til å vinke farvel til soner og kohorter sammen med barna og de ansatte.

– Det skal bli digg! Det har vi ventet på lenge. Aller mest gledelig er det at ungene kan få lov å være der de har lyst til å være og leke med dem de vil leke med, slår Skåre fast, og er ikke fremmed for at hverdagene blir enklere også for personalet.

– Ja, det blir de helt klart. Da kan vi igjen bruke hele personalet på hele barnehagen, og det blir en mindre kabal som skal gå opp ved sykdomstilfeller blant de ansatte, påpeker hun.

Daglig leder, styrer Sunniva Rønning Skåre i private Ørebekk barnehage (Martin Næss Kristiansen)

Nesten ikke smitte

Smittetallene i Fredrikstad har vært stabilt lave over tid. I forrige uke var det bare to påviste smittetilfeller i kommunen. Uka før var det sju. Sist Fredrikstad hadde tre eller flere smittetilfeller på én dag var 27. mai, og smittetrykket var lavt også i halvannen uke før det.

Tirsdag er det fem dager siden sist det ble påvist smitte hos en Fredrikstad-innbygger. Samtidig har rundt 25.000 innbyggere nå fått to vaksinedoser, og ytterligere 10.000 fått én dose vaksine mot covid-19-viruset.

Trafikklysmodellen med grønt, gult og rødt nivå beskriver hvilke smitteverntiltak skolene skal følge. Grønt nivå innebærer en tilnærmet normal organisering av skole- og barnehagehverdagen, der både barn og voksne kan være sammen på tvers av de faste gruppene som kjennetegner gult og spesielt rødt nivå.

– Dette betyr at barna fra mandag kan leke på tvers av avdelingene, ja – uten å være organisert i kohorter. Så må vi alle huske at vi fortsatt skal følge smittevernveilederen, hvor vi også på grønt nivå har tiltak for smittevern, sier barnehagesjefen.

Barnehagesjef Gøril Pedersen Bjerknes i Fredrikstad kommune. (Fredrikstad kommune)

Håper det varer til skolestart

På grønt nivå forholder man seg til de generelle rådene vi alle har vært vant med siden mars i fjor:

Ingen syke skal møte på skolen eller i barnehagen.

God hygiene.

Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming).

Da skolene tar sommerferie fra neste uke, vil overgangen til grønt nivå ha betydning for skolefritidsordningen og barnehagene i første omgang.

Det er opp til hver enkelt kommune å vurdere om smittesituasjonen i deres område tillater at skoler og barnehager kan gå til grønt nivå i trafikklysmodellen.

– Jeg synes det er fint for barnehagene at de kan starte nå og gå inn i sommeren på grønt nivå. Så håper jeg at situasjonen vedvarer til skolestart, sier Bjerknes.