Bekymring over manglende brannsikkerhet på norske flyplasser

Pilotforbundet har klaget til Avinor og Luftfartstilsynet om den manglende brannsikkerheten ved norske flyplasser, men så langt har lite skjedd.

– Innsparingene har ført til færre redningspersoner på jobb, mindre trening for dem som er igjen, og i praksis avvikling av røykdykkere på grunn av manglende kursing og sertifisering, sier leder av Flysikkerhetskomiteen i Pilotforbundet, Stian Holmlimo Kvam.

Krevende evakueringssituasjoner

Dersom det begynner å brenne i et fly, har ansatte ansvar for evakuering innen 90 sekunder. Men i dag har ingen av dem utstyr eller kompetanse til å utføre røykdykking og bære med seg personer som ikke selv er i stand til å gå.

Dermed vil man i slike situasjoner være tvunget til å vente på bistand fra nærmeste brannstasjon, eller fylket, som har tilgjengelige røykdykkere.

– Brann og redningstjenestens første prioritet er å redde liv, enhver innsparing som reduserer deres evne til det, er uakseptabelt, sier Holmlimo Kvam.

– Sender signal om hvem som skal reddes og ikke

Nestleder i Norges Handikapforbund, Magnhild Sørbotten, støtter opp om Pilotforbundets advarsel. Hun sier funksjonshemmede skal ha lik mulighet til å reise som andre, og er bekymret for hva som kan skje, om stortingspolitikere ikke engasjerer seg i saken.

– Mange har vanskelig for å evakuere seg like raskt på egen hånd, og manglende røykdykkere blir et alvorlig signal om hvem som skal reddes ved brann- eller røykutvikling.

