I en pressemelding fra Fredrikstad kommune opplyses det at de og nabokommunen Hvaler venter seg rundt 40.000 flere innbyggere nå som sommeren står for døra, og at dette fort kan merkes ved legevakta på Kråkerøy.

Derfor har kommuneoverlege Anne Kristine Nitter følgende beskjed dersom sommeridyllen skulle brytes opp av skader og uhell som krever helsehjelp:

– Hvis det er akutte ting, skal du selvsagt ta kontakt med legevakta så du får rask hjelp. Men med alle andre ting, som det ikke haster med, ber vi deg kontakte fastlegen din først, sier Nitter i pressemeldingen.

[ Nå åpnes Fredrikstad mer opp (+) ]

Eksempler på dette kan være at man har glemt medisinene dine, trenger forlengelse av en sykemelding, eller har et helseproblem som har vart over tid.

Selv om det er svært lite smitte i Fredrikstad og Hvaler akkurat nå, med kun to registrerte nye tilfeller hele foregående uke og sju siste 14 dager, har det gjennom pandemien vært et høyere smittetrykk i kommunen enn mange andre steder.

I pressemeldingen opplyses det at mye av kommunens helseressurser derfor blitt brukt til testing, smittesporing, vaksinering og bemanning av luftveismottaket.

– Vi er fortsatt litt sårbare på kapasitet. Så vi er avhengig av et godt samarbeid med både gjester og fastboende. Da får vi ikke for mye press på legevakta og vi får hjulpet de som trenger det aller mest, avslutter Nitter.