Slik merkes Unio-streiken i Fredrikstad

Onsdag 2. juni trappet Unio kommune opp streiken, og på landsbasis tas mer enn 13.300 flere personer ut. Totalt er nå over 22.500 Unio-medlemmer i barnehager, skoler, helseinstitusjoner, bibliotek og andre offentlige virksomheter i streik over hele landet. Fredrikstad er en av 16 nye kommuner som blir berørt, og her er det 760 kommunalt ansatte som nå går ut i streik.

På egne nettsider opplyser Fredrikstad kommune at mange barnehager og skoler holder stengt som følge av dette (se liste lenger ned). De private barnehagene er ikke i streik.

– SFO ved de barneskolene som er i streik, vil holde åpent for elever som har plass. Åpningstid blir fra kl. 08-13, heter det i pressemeldingen.

[ Unio tar ut ytterligere 13.370 medlemmer i streik ]

Redusert helse- og kulturtilbud

De fleste helsesykepleierne som jobber innen helsevern for barn og unge er også tatt ut i streik. Kommunen opplyser at helsestasjon for ungdom likevel holder åpent, men uten helsesykepleier til stede. Det blir heller ikke tilbud om helsesykepleier ved skolene.

– De som har avtalt time får SMS med avlysning av timen. Ta kontakt med fastlegen ved sykdom, skriver kommunen.

Samtidig kan tilbudene ved en del av sykehjemmene bli redusert som følge av streiken. Dette gjelder ifølge kommunen også flere andre tjenester, både innen helse og velferd, kultur og administrasjon.

Ved hovedbiblioteket blir det redusert åpningstid: Onsdag 08-14, torsdag 15.30-19.00, fredag 08–16 og lørdag 10–15.

[ Maria ga Erna usminket rapport fra «hotellgølvet» ]

Søppelutfordring

Det er ingen ansatte ved renovasjon i Fredrikstad kommune som er tatt ut i streik, men flere ansatte ved FREVAR, noe som får konsekvenser for tømming av restavfall fordi kommunens renovatører ikke får tømt bilene sine.

– Dermed blir siste dag for henting av restavfall onsdag 2. juni. Vi oppfordrer til å kildesortere mest mulig avfall og forsøke kaste så lite som mulig slik at ikke avfallsdunken blir full, opplyser kommunen.

I denne saken kan du se liste over hvilke kommunale og fylkeskommunale arbeidsplasser i Fredrikstad som er berørt av fase to i streiken i Unio kommune.

[ Fortvilte foreldre tar kontakt med Fredrikstad-lærer og politiker: Vil ha raskere skolebytte for mobbeofre ]

---

Disse kommunale barnehagene er stengt:

Bjørneklova

Buskogen

Fredrikstadmarka Veum

Gaustadgrenda

Gressvik

Langøyåsen (vil gi tilbud om barnepass fra 10–14 fra torsdag 3. juni)

Leie

Løen

Oksviken

Rolvsøy

Smertulia

Solbrekke naturbarnehage

Speiderfjellet

Torsnes

Trosvik

Disse kommunale barnehagene holder åpent som normalt:

Ambjørnrød

Kiæråsen

Kjølstad

Kongsten

Nabbetorp

St. Hans-fjellet

Vaterland

Åsebråten

Disse skolene er stengt:

Ambjørnrød

Begby

Borge ungdomsskole

Cicignon

Gudeberg

Gressvik

Haugeåsen

Hurrød

Kråkerøy

Kvernhuset

Lunde

Manstad

Sagabakken

Slevik

Torsnes

Vestbygda

Årum

Disse skolene holder åpent som normalt:

Borge barneskole

Fredrikstad internasjonale skole (FRIS)

Hauge

Kjølberg

Nylende

Nøkleby

Rekustad

Rød, Kråkerøy

Rød, Onsøy

Rødsmyra

Råkollen

Torp

Trara

Trosvik

---